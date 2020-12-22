بنزيمة يتجاوز تييري هنري من قبل beIN SPORTS December 22, 2020 12:21 1:50 دقيقة لعب كريم بنزيمة دوراً كبيراً في فوز فريقه ريال مدريد على إيبار، وكان هدفه كافياً لإعلانه الهدّاف الفرنسيّ التاريخيّ، لأحد الدوريّات الكبرى متخطّياً عدد أهداف مواطنه تييري هنري مع آرسنال في البريميرليغ. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد كريم بنزيمة تييري هنري -آخر الفيديوهات 1:22 دقيقة ميسّي يتسلم جائزة الـ"بيتشيتشي" للمرة السابعة 1:56 دقيقة تشيلسي يستعيد توازنه ويهزم وست هام بثلاثية 0:35 دقيقة كوزما يستمر مع ليكرز لثلاثة أعوام إضافية 0:29 دقيقة يوتا جاز يمدد عقد لاعبه رودي غوبير 0:41 دقيقة بوكا يحقق انتصاره الأول في "كأس دييغو مارادونا" 0:42 دقيقة ميسي يعترف بأنه واجه فترة عصيبة الصيف الماضي 0:33 دقيقة بيرنلي يحقق فوزاً لافتاً على وولفرهامبتون 3:30 دقيقة الدوري الإسباني أفضل 5 أهداف - الجولة 14 3:25 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 16 3:20 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 13