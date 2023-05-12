بنزيمة وألابا ورودريغو يغيبون عن تدريب ريال مدريد الجماعي قبل مواجهة خيتافي من قبل beIN SPORTS May 12, 2023 14:59 1:20 دقيقة غاب الثلاثي كريم بنزيمة ودافيد ألابا ورودريغو عن التدريب الجماعي الأخير لريال مدريد قبل مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد كريم بنزيمة -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة السد (0) / (0) العربي - التغطية الخاصة 0:53 دقيقة تمديد الشراكة بين رابطة الدوري ورابطة اللاعبين 0:39 دقيقة نور الشربيني تفوز ببطولة العالم للاسكواش 1:20 دقيقة بنزيمة وألابا ورودريغو يغيبون عن التدريبات 2:28 دقيقة الأهلي يختتم استعداداته للقاء الترجي 2:52 دقيقة الترجي يتحدى ظروفه الصعبة قبل مواجهة الأهلي 0:53 دقيقة هالاند يفوز بجائزة رابطة النقاد لأفضل لاعب 4:23 دقيقة شقيقان يتنافسان على لقب كأس أمير دولة قطر 2:50 دقيقة العربي يأمل استعادة اللقب الغائب منذ ثلاثة عقود 1:53 دقيقة السد لإنقاذ موسمه من بوابة العربي