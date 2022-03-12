بنزيمة سعيد بتفوقه على دي ستيفانو من قبل beIN SPORTS March 12, 2022 14:36 1:13 دقيقة عبّر مهاجمُ ريال مدريد كريم بنزيمة، عن سعادتهِ الغامرة بتفوقهِ على ألفريدو دي ستيفانو، كثالثِ هدافٍ في تاريخ الميرنغي. مقابلات الدوري الإسباني ريال مدريد كريم بنزيمة -آخر الفيديوهات 2:40 دقيقة الترجي يحسم مواجهة الكلاسيكو أمام النجم 3:54 دقيقة ليفربول يفوز على برايتون وصلاح يواصل التألق 1:13 دقيقة بنزيمة سعيد بتفوقه على دي ستيفانو 2:55 دقيقة سيطرة كبيرة لفريق الدوحة للدراجات 2:40 دقيقة الفوز الـ700 لموراي وعودة قوية لرادوكانو 0:35 دقيقة إقصاء أبراموفيتش من منصبه كمدير لتشيلسي 2:44 دقيقة ماميلودي صن داونز يتخطى الأهلي المصري ويعزز صدارته 9:00 دقيقة فيرمينو يطمح لتحقيق الإنجازات مع البرازيل 1:34 دقيقة 50 نقطة لليبرون وسقوط فينيكس 3:20 دقيقة وفاق سطيف للإطاحة بأمازولو