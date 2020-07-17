بنزيمة "الاستثنائي" يُبهر عشاق ريال مدريد July 17, 2020 02:06 2:07 دقيقة بصم المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة على مستويات متميزة مع ريال مدريد هذا الموسم فهو يتصدر قائمة هدافي الفريق بل إن بنزيمة كان كثير الحسم في مباريات عديدة. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد كريم بنزيمة -آخر الفيديوهات 2:48 دقيقة تعرّف على سبب تفوّق ريال مدريد على جميع فرق الليغا 2:07 دقيقة بنزيمة "الاستثنائي" يُبهر عشاق ريال مدريد 5:04 دقيقة ريال مدريد بطل الدوري الإسباني! 4:01 دقيقة مانشستر يونايتد يواصل رحلة البحث عن بطاقة أوروبية 2:56 دقيقة زيدان رفع سقف التحدي وانتصر مرة أخرى! 1:59 دقيقة راموس المدافع الهداف والقائد! 3:29 دقيقة إنتر يستعيد الوصافة برباعية في مرمى سبال 1:48 دقيقة كورتوا يعلّق على فوز فريقه بلقب الليغا 3:56 دقيقة ميسي مستاء من فقدان برشلونة لروح المبادرة 2:25 دقيقة راموس: "التتويج مكافأة للعمل"