أوقف ريال بلد الوليد ضيفه أتلتيكو مدريد وتعادل معه 0-0 اليوم الأحد ضمن الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفشل أتلتيكو مدريد في هزّ الشباك للمباراة الثانية توالياً في الليغا عقب تعادله بذات النتيجة أمام ريال مدريد في المرحلة الفائتة.

ويبدو واضحاً معاناة أتلتيكو مدريد من الناحية الهجومية بالرغم من ضمه البرتغالي فيليكس الذي لعب خلف دييغو كوستا وألفارو موراتا، إذ سجّل أتلتيكو في مناسبتين فقط خلال آخر خمس مباريات له في المسابقة المحلية.

وكان فريق العاصمة قريباً من هزيمته الثانية في الدوري حين قرّر الحكم منح بلد الوليد ركلة جزاء بعد الاحتكام إلى تقنية المساعدة بالفيديو "في أيه آر"، لكن الحظ أسعف الضيوف بعدما أطاح ساندرو راميريز بالكرة في المدرجات (36).

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً بفارق نقطتين عن برشلونة وإشبيلة قبل مباراتهما المرتقبة اليوم، وكذلك بذات الفارق عن ريال سوسييداد الذي يلعب مع خيتافي لاحقاً.

وسبق لريال بلد الوليد الذي رفع رصيده إلى 10 نقاط أن خطف نقطة من ريال مدريد المتصدر برصيد 18 نقطة.