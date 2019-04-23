وسجل الهدف الوحيد ميغيل الفونسو هيريرو في الدقيقة 67.

وهو الفوز الثامن لبلد الوليد هذا الموسم فرفع رصيده إلى 35 نقطة وصعد إلى المركز السادس عشر مؤقتاً بفارق نقطة واحدة أمام جيرونا الذي تراجع إلى المركز السابع عشر.

بدوره تخلص هويسكا من المركز الأخير مؤقتاً بفوزه الثمين على ضيفه إيبار 2-0

وسجل إنريك غاييغو (54) ولويس إيزيكيال آفيلا (57) الهدفين.

وهو الفوز السادس لهيوسكا هذا الموسم والأول بعد 3 هزائم و4 تعادلات فرفع رصيده إلى 29 نقطة وصعد مؤقتا إلى المركز التاسع عشر بفارق نقطة واحدة أمام رايو فايكانو الذي يحل ضيفاً على إشبيلية الخميس في ختام المرحلة.

في المقابل، مني إيبار بخسارته الثانية عشرة هذا الموسم والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الثالث عشر.

