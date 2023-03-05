منح إيفان سانشيز التقدّم لأصحاب الأرض عند الدقيقة 25، وأضاف ألفارو أغوادو الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 62، وقلّص الدنماركي مارتن برايثوايت الفارق لإسبانيول عند الدقيقة 87، هدف لم يكن كافياً لتجنيب فريقه الخسارة.
بلد الوليد يحقق فوزاً هاماً على إسبانيول
منح إيفان سانشيز التقدّم لأصحاب الأرض عند الدقيقة 25، وأضاف ألفارو أغوادو الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 62، وقلّص الدنماركي مارتن برايثوايت الفارق لإسبانيول عند الدقيقة 87، هدف لم يكن كافياً لتجنيب فريقه الخسارة.
تقارير إخبارية الدوري الإسباني إسبانيول ريال فالادوليد