منح إيفان سانشيز التقدّم لأصحاب الأرض عند الدقيقة 25، وأضاف ألفارو أغوادو الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 62، وقلّص الدنماركي مارتن برايثوايت الفارق لإسبانيول عند الدقيقة 87، هدف لم يكن كافياً لتجنيب فريقه الخسارة.

