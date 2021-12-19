أصحاب الأرض افتتحوا التسجيل بهدف ويليامس عند الدقيقة الثانية، وبعدها بأربع دقائق تمكن الضيوف من تعديل النتيجة بهدف خوانمي ليضيف زميله نبيل فقير الهدف الثاني لبيتيس في الدقيقة الثانية والخمسين.

وعاد ويليامس ليوقع الثنائية معدلاً النتيجة عند الدقيقة الثانية والسبعين.

وقبل نهاية المباراة بقليل خطف أوسكار دي ماركوس هدف فوز بلباو.

وقاد خورخي مولينا فريقه غرناطة لتحقيق فوز كاسح ٍ على ضيفه ريال مايوركا بأربعة أهداف لواحد.

وسجّل مولينا ثلاثة أهداف (20 و61 و 90+1) فيما تكفّل بويرتاس بالرابع 90+6، بينما كان الهدف الشرفي من نصيب داني رودريغيز (24).

وفي مباراة أخرى انتصر خيتافي بهدف دون رد على أوساسونا.