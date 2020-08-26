بعكس التيار ...بلانيس: ميسي مستقبل برشلونة August 26, 2020 16:06 1:00 دقيقة قال رامون بلانيس المدير الرياضي لبرشلونة، إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو مستقبل النادي، ولن تكون بينه وبين النادي أية خلافات. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة ميسي رامون بلانيس -آخر الفيديوهات 2:00 دقيقة ميسي في "ورطة قانونية" ؟ 1:00 دقيقة بعكس التيار ...بلانيس: ميسي مستقبل برشلونة 0:36 دقيقة هل لكومان دور في قرار ميسي؟ 0:31 دقيقة "آس": أي صفقة لانتقال ميسي ستكون الأغلى 1:02 دقيقة سبورت: قرار رحيل ميسي نهائي ولا رجعة فيه 0:46 دقيقة هل اتخذ ميسي قرار الانتقال إلى إنتر ؟ 0:27 دقيقة ما هي الوجهات المحتملة لميسي حال مغادرة برشلونة ؟ 0:37 دقيقة فاردي يمدد تعاقده لعام إضافي مع ليستر سيتي 4:41 دقيقة الضغوطات كبيرة على بارتوميو بشأن ميسي 0:43 دقيقة قائمة الدول المترشحة لاستضافة كأس آسيا 2027