ويمر برشلونة بفترة صعبة بعد سقوطه في فخ التعادل في آخر مباراتين في الدوري أمام غرناطة وقادش، سبقهما خسارة قاسية بثلاثية نظيفة على أرضه ضد بايرن ميونيخ الألماني في افتتاح مشواره في دوري أبطال أوروبا.

وغاب كومان الذي يواجه ضغوطات كبيرة بسبب النتائج المخيبة لفريقه والأداء المتواضع للاعبي وتكتيكاته، بسبب طرده في الدقيقة الأخيرة من المباراة ضد قادش بعد احتجاجه على تواجد كرة ثانية على أرض الملعب. وسيغيب كومان أيضًا عن المباراة ضد مضيفه أتلتيكو مدريد حامل اللقب في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر المقبل ضمن المرحلة الثامنة.

كما غاب عن المواجهة الهولندي فرينكي دي يونغ بعد طرده في المباراة السابقة إثر إنذارين.

على أرضية كامب نو صرح النادي الكتالوني التاريخي، وأمام جماهير متعطشة للفوز، لم يتأخر الهولندي الدولي ممفيس ديباي من تحويل ركلة الجزاء إلى تقدم 1-0 في الدقيقة السادسة.

وهذا أسرع هدف من ركلة جزاء لبرشلونة (الدقيقة السادسة) في الدوري الإسباني منذ هدف ليونيل ميسي أمام فالنسيا في مايو 2008، كما أنه أول هدف من ركلة جزاء لميمفيس ديباي مع برشلونة في جميع المسابقات.

وفي الدقيقة 14 ضاعف مواطن ديباي، وزميله في خطه الهجوم لوك دي يونغ النتيجة بعدما استغل تمريرة الأميركي المتألق سيرجينو دست.

وهذا أول هدف للوك دي يونغ مع برشلونة في جميع المسابقات.

وسجل برشلونة هدفين في أول ربع ساعة لأول مرة تحت إشراف المدرب رونالد كومان (المُعاقب) في جميع المسابقات.

وشهدت المباراة دخول موهبة كتالونيا أنسو فاتي في الدقائق الأخيرة وذلك بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وفي الدقيقة 90+1، تقدم فاتي ليحرز الهدف الثالث من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء خدع فيها الحارس آيتور فيرنانديز، وليكلل عودته بأجمل ما يمكن.

يذكر أن الهدفان الوحيدان لأنسو فاتي من خارج منطقة الجزاء في الدوري الإسباني كانا أمام ليفانتي على ملعب كامب نو

وصار رصيد البلاوغرانا 12 نقطة، في المركز الخامس، فيما توقف رصيد ليفانتي عند النقطة الرابعة في المركز السابع عشر.

وتجنب برشلونة الخسارة في أول 6 مباريات في موسم الدوري الإسباني لأول مرة منذ 2017-2018.