بعد سقوطه المفاجئ أوروبياً...ريال يسعى لاستعادة الثقة من بوابة إسبانيول من قبل beIN SPORTS October 3, 2021 11:08 3:02 دقيقة بعد سقوطه المفاجئ في سانتياغو بيرنابيو أوروبياً أمام شيريف تيراسبول المغمور المولدوفي سيسعى ريال مدريد إلى استعادة توازنه من بوابة الليغا، عندما يحل ضيفا على إسبانيول. تقارير إخبارية الدوري الإسباني - La Liga ريال مدريد إسبانيول -آخر الفيديوهات 3:40 دقيقة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي – التغطية الخاصة 3:02 دقيقة ريال مدريد يسعى لاستعادة الثقة من بوابة إسبانيول 1:59 دقيقة كومان: "كان بالإمكان أفضل مما كان" 1:22 دقيقة ليمار: "لدينا مجموعة مميّزة من اللاعبين" 3:20 دقيقة بيكيه: "الأمور معقّدة" 2:20 دقيقة سواريز يوجّه رسالة مبطّنة لكومان ! 1:08 دقيقة الريان يحقق انتصاره الأول هذا الموسم 0:48 دقيقة أنس جابر تبلغ نهائي بطولة شيكاغو للتنس 0:47 دقيقة سواريز يسجل في شباك برشلونة للمرة الأولى 3:54 دقيقة أتلتيكو مدريد يزيد من محن برشلونة ويهزمه بثنائية