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برشلونة الذي قام بميركاتو ناري في الصيف، وحقق نتائجاً مبهرة في المباريات التحضيرية، خيب آمال عشاقه في الجولة الأولى؛ حين لم ينجح نجومه بتسجيل ولو هدف واحد في مرمى ضيف كامب نو رايو فاليكانو فأنهى الفريق المباراة بالتعادل 0-0.

أما سوسييداد فكانت بدايته مقنعة إلى حد كبير بظفره في النقاط الثلاث أمام قادش في أولى الجولات.

أرقام تمهد للقاء:

- لم يفز ريال سوسييداد بأي من آخر 12 مباراة له ضد برشلونة في الليغا (تعادلان و10 هزائم) ، وهي ثاني أطول سلسلة متتالية بدون انتصارات على الإطلاق ضد بلاوغرانا في دوري الدرجة الأولى بعد 17 بين نوفمبر 1952 وأكتوبر 1960 ( (3 تعادلات و14 هزيمة).

- لم يخسر برشلونة في آخر ست زيارات له لريال سوسييداد في الليغا (4 فوز وتعادلان) ، وفاز في آخر مباراتين - مرة واحدة فقط حقق برشلونة ثلاث انتصارات أو أكثر في المسابقة (أربعة في سبتمبر 1955).

- منذ عام 1955 ، تلقى ريال سوسييداد ستة أهداف أو أكثر على أرضه فقط في مباراتين من الليغا ، وكلاهما جاء ضد برشلونة: 0-6 في أكتوبر 2000 و1-6 في مارس 2021.

- فاز ريال سوسييداد بثلاث من آخر أربع مباريات في الليغا (خسارة واحدة) ، بعد أن فشل في الفوز بأي من مبارياته الأربع السابقة في المسابقة (تعادلان وخسارتان).

- فشل برشلونة في الفوز أو التسجيل في آخر ثلاث مباريات في الليغا (تعادلان وخسارة) - لم يسجلوا أربع مباريات دون أن يسجلوا في تاريخ دوري الدرجة الأولى.

- ثلاثة من أهداف برشلونة الخمسة الأخيرة ضد ريال سوسييداد في الليغا كانت بضربات رأسية - لقد سجلوا هدفًا واحدًا فقط من أهدافهم الـ 29 السابقة في الدوري بهذه الطريقة ضدهم.

- قام برشلونة 21 تسديدة في المرحلة الأولى من الدوري الاسباني لموسم 2022-2023، وهو أعلى مجموع تسديدات في مباراة واحدة في المسابقة دون أن يسجل منذ نوفمبر 2016 ضد ملقا (29).

- تلقى برشلونة أربع بطاقات حمراء في آخر 20 مباراة خاضها في الليغا ، نفس العدد في 60 مباراة خاضها في المسابقة.

- صنع لاعب برشلونة عثمان ديمبيلي فرصًا لتسجيل الأهداف أكثر من أي لاعب آخر في الليغا في المرحلة الأولى من موسم 2022-2023 (5) - فقط إيكر مونيين (53) ونبيل فقير (45) حققا فرصًا أكثر منه في البطولة في عام 2022 (42).



- لعب ميكيل ميرينو، الذي ساعد في تحقيق هدف الفوز لريال سوسيداد في اليوم الافتتاحي للليغا هذا الموسم ، المزيد من المباريات دون فوز في المسابقة ضد برشلونة مقارنة بأي خصم آخر ( 8 مباريات وتعادل و7 هزائم)

