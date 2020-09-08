بعد أيام من الحزن...عودة ميسي تبهج جماهير برشلونة من قبل beIN SPORTS September 8, 2020 14:52 0:44 دقيقة تسببت عودة ميسي للتدريبات بحالة من الارتياح وسط جماهير برشلونة، وأعرب عددٌ منهم عن ثقته بتجديد اللاعب الأرجنتيني عقده الصيف المقبل والبقاء في الفريق الكاتالوني. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة ميسي -آخر الفيديوهات 1:01 دقيقة يوفنتوس يقدّم لاعبه الجديد ويستون ماكيني 0:44 دقيقة بعد أيام من الحزن...عودة ميسي تبهج جماهير برشلونة 0:32 دقيقة إصابة مدير طواف فرنسا بفيروس كورونا المستجد 3:37 دقيقة مباراة فرنسا وكرواتيا - التغطية الخاصة 0:36 دقيقة فحص المنتخب البلجيكي بأكمله بعد إصابة أحد عناصره ! 0:34 دقيقة ريال مدريد يواصل إعداد العدّة للموسم الجديد 1:42 دقيقة استبعاد فودين وغرينوود من صفوف المنتخب الإنكليزي 0:59 دقيقة إصابة لاعب إيطاليا زانيولو بقطع في الرباط الصليبي 1:32 دقيقة أبرز التصريحات بعد قمة هولندا وإيطاليا 0:44 دقيقة بارتي لن تدافع عن لقبها في رولان غاروس