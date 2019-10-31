فشل فياريال في مسعاه للاقتراب من فريقي برشلونة وريال مدريد في صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم بخسارته في الدقائق القاتلة أمام مضيفه إيبار 1-2 الخميس، وذلك ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة.

تقدم إيبار عبر أنريكي "كيكي" غارسيا مارتينيز في الدقيقة 62، الذي كاد أن يضاعف النتيجة لكن تسديدته من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة (81).

وعادل فياريال بعد تمريرة طويلة في ظهر الدفاع من بو توريس، وصلت الى البديل جيرارد مورينو فراوغ الحارس الصربي ماركو دميتروفيتش وسددها في المرمى الخالي (88).

وخطف صاحب الارض هدف النقاط الثلاث في الدقائق القاتلة بفضل تمريرة عرضية من تشافيير كينتيا تابعها فابيان أوريانا رأسية في الشباك (90+5).

وتجمد رصيد فياريال عند 17 نقطة في المركز السابع وانتكست آماله باللحاق بفريقي برشلونة المتصدر مع 22 نقطة بعد فوز الاخير على بلد الوليد 5-1 الثلاثاء، ووصيفه ريال مدريد المتأخر بفارق نقطة بعدما سحق ضيفه ليغانيس بخماسية نظيفة الاربعاء.

ورفع إيبار الذي حقق فوزه الاول بعد تعادل وخسارتين متتاليتين أمام برشلونة وفالادوليد، رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق الاهداف عن ديبورتيفو ألافيس وبيتس.

وتعادل ريال مايوركا مع أوساسونا 2-2، سجل لاصحاب الارض المهاجم الايفواري لاغو جونيور (20 من ركلة جزاء) وسالفا سيفيا (73 من ركلة جزاء)، وللفريق الضيف مارك كاردونا (69) وروبن غارسيا سانتوس (77).

وتقدم اوساسونا للمركز التاسع مع 15 نقطة، فيما يحتل مايوركا المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.





