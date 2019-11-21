وأعلن النادي في بيان له أن العملية الجراحية تمت بنجاح وكما هو مخطط لها.

وقال البيان "خضع دييغو كوستا لعملية جراحية في فقرات الرقبة في مدريد صباح الخميس".

ولم يحدد البيان المدة التي سيغيب فيها كوستا عن فريقه، غير أن الصحف المحلية توقعت أن تمتد الفترة لحوالي ثلاثة أشهر، ما يعني أنه سيغيب عن مواجهة برشلونة مطلع الشهر القادم في الدوري المحلي، وآخر مباراتين في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي ولوكوموتيف موسكو الروسي، مع احتمال الغياب أيضاً عن مباراة الذهاب في الدور ثمن النهائي في حال تأهل الممثل الثاني للعاصمة الإسبانية.

ولم يشارك اللاعب البرازيلي الأصل في الحصص التدريبية لفريقه منذ الأربعاء الماضي بسبب آلام في الرقبة، علماً أنه خضع لعملية جراحية في القدم في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، ليبتعد عن الملاعب في 13 مباراة ولمدة شهرين ونصف تقريباً.

