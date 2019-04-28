وكانت الفرصة قائمة أمام خيتافي للابتعاد في المركز الرابع بعد سقوط إشبيلية أمام مضيفه جيرونا، وفالنسيا أمام ضيفه ايبار بنتيجة واحدة صفر-1، لكنه لم يستغلها بعدما مني بدوره بهزيمته الأولى في المراحل الست الأخيرة والأولى في ملعب ريال سوسييداد منذ 17 آب/اغسطس 2013، وجاءت بهدفين لصامويل سايز (89)، مقابل هدفين للبرازيلي ويليان جوزيه (21 من ركلة جزاء) وميكل أويارسابال (53).

وبقي خيتافي في المركز الرابع بفارق المواجهتين المباشرتين مع إشبيلية الخامس (فاز على الأخير 2-صفر و3-صفر) الذي دخل مباراته مع مضيفه جيرونا وهو يمني النفس بتأكيد تفوقه التام على منافسه الكاتالوني الذي خسر جميع مبارياته الثلاث السابقة مع ممثل الأندلس.

لكن المفاجأة تحققت بتلقيه هزيمته الثانية في المراحل الست الأخيرة على يد فريق يقاتل من أجل تجنب الهبوط الى الدرجة الثانية، وذلك بسبب هدف سجله كريستيان بورتوغيس "بورتو" في الدقيقة 62 من المباراة التي أكملها النادي الأندلسي بعشرة لاعبين في الثواني الأخيرة بعد طرد لاعب الوسط الأرجنتيني ايفر بانيغا لحصوله على إنذارين في الوقت بدل الضائع.

وبعد أن مني بهزيمة وحيدة فقط في 22 مباراة خاضها ضمن جميع المسابقات، تلقى فالنسيا الأحد هزيمته الثانية تواليا، بعد التي تعرض لها الأربعاء على يد أتلتيكو مدريد الثاني (2-3)، ليتجمد رصيد "الخفافيش" عند 52 نقطة في المركز السادس بفارق ثلاث نقاط عن خيتافي.

وجاءت الهزيمة أما إيبار في أسوأ توقيت لأن فريق "الخفافيش" سيدخل بمعنويات مهزوزة لمواجهته مع أرسنال الإنكليزي الخميس على ملعب الأخير في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، علما بأن فريق المدرب مارسيلينو غارسيا تورال بلغ نهائي مسابقة كأس إسبانيا حيث يلتقي مع برشلونة حامل اللقب والمتوج بطلا للدوري في 25 ايار/مايو.

وبدأ إيبار الذي رفع رصيده الى 43 نقطة في منتصف الترتيب، يشكل عقدة لفالنسيا كونه لم يخسر أمام الأخير للمواجهة السادسة تواليا (4 انتصارات وتعادلان)، وتحديدا منذ 20 نيسان/أبريل 2016 حين خرج منافسه منتصرا برباعية نظيفة على أرضه.

