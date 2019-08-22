بطولة إسبانيا: ريال مدريد يعير كوبو إلى مايوركا

أعار ريال مدريد لاعب وسطه الهجومي الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو المكنى "ميسي اليابان" الى ريال مايوركا، بحسب ما أعلن الناديان الاسبانيان الخميس.

وكان حامل الرقم القياسي في عدد مرات احراز دوري ابطال اوروبا (13)، قد تعاقد مع كوبو من نادي أف سي طوكيو في حزيران/يونيو الماضي، لكنه سيسمح لابن الثامنة عشرة باكتساب الخبرة في صفوف مايوركا.

وكتب ريال مدريد في بيان "اتفق ريال مدريد وريال مايوركا على نقل تاكيفوسا كوبو بالاعارة هذا الموسم حتى 30 حزيران/يونيو 2020".

واضاف مايوركا ان كوبو "أحد ابرز المواهب في عالم كرة القدم، ويتميز بجرأته ونوعيته العالية مع الكرة.. يتحدث كوبو الاسبانية بطلاقة بعد صعوده من اكاديمية برشلونة، وبعمر الثامنة عشرة يحمل الوان منتخب اليابان".

وسيتدرب كوبو مع زملائه الجدد للمرة الاولى الجمعة، عشية خوض مايوركا مباراته الثانية هذا الموسم في الدوري على ارضه ضد ريال سوسييداد. واستهل الفريق الصاع مشواره في الليغا بفوزه على ايبار 2-1 الاسبوع الماضي.

واستحق كوبو لقبه بعد انضمامه الى اكاديمية برشلونة للشباب في سن العاشرة، ولكنه عاد الى اليابان عام 2015 اثر العقوبات التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على النادي الكاتالوني لمخالفته قوانين التوقيع مع لاعبين قُصّر.

وعلى الرغم من ان اللاعب ظل تحت مجهر برشلونة، إلا أن غريمه المدريدي نجح في الحصول على خدماته بموجب عقد بقيمة مليوني يورو سنويا (2،25 مليون دولار)، بحسب وسائل إعلام يابانية. وسجل كوبو أربعة اهداف بقميص فريقه طوكيو أف سي في الدوري الياباني.