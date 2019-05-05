وسجل خورخي مولينا (16) وأنخل رودريغيز (77) الهدفين ليرتفع رصيد خيتافي الى 58 نقطة، مقابل 37 لجيرونا السابع عشر الذي أكمل الدقائق الـ 20 الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد بورخا غارسيا (70).

وفك خيتافي بهذا الفوز الشراكة مع أشبيلية الذي افتتح المرحلة الجمعة بسقوط مذل على أرضه أمام ليغانيس المتواضع صفر-3.

وكان برشلونة الذي ضمن الاحتفاظ باللقب من المرحلة الماضية، تعرض السبت لهزيمة ثالثة هذا الموسم بسقوطه أمام مضيفه سلتا فيغو (صفر-2)، فيما لم تكن حال أتلتيكو مدريد الثاني أفضل من أشبيلية وخسر على أرض إسبانيول بنتيجة مماثلة صفر-3.

وارتقى أيبار إلى المركز الحادي عشر بفوزه على ريال بيتيس بهدف نظيف سجله خوسيه كوتي في الدقيقة 45+1.