وسمح فضال لفريقه بانقاذ نقطة في عقر داره بعدما سجل هدف التعادل من تسديدة بقدمه اليسرى من داخل المنطقة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من اللقاء، علما أن حكم اللقاء احتسب 6 دقائق إضافية.

وكان إسبانيول افتتح التسجيل عبر لاعبه سيرغي داردير بتسديدة بقدمه اليمنى من داخل المنطقة إلى أعلى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس جويل بلاسكيز (37).

وسقط إسبانيول في فخ التعادل للمباراة الثالثة على التوالي، بعد أن مني بنفس المصير أمام سلتا فيغو 1-1 وليفانتي 2-2، فيما أوقف بيتيس سلسلة نتائجه السيئة وخسارته في مبارياته الثلاث السابقة.

ورفع إسبانيول رصيده إلى 44 نقطة في المركز العاشر، متساويا مع بيتيس بعدد النقاط في المركز الحادي عشر.