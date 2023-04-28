وعرف المران حضور معظم اللاعبين باستثناء المصاب سيرجي روبرتو، حيث تحصل الثنائي الفرنسي أوصمان ديمبيلي والدنماركي أندرياس كريستنسن على التصريح الطبي، وسيكون بإمكانهما المشاركة مع الفريق بدءاً من مواجهة الفريق الأندلسي، التي تحمل أهمية كبيرة بالنسبة لبرشلونة الذي يرغب في تأمين صدارته والاقتراب أكثر من التتويج باللقب، وكذلك تعويض سقوطه المفاجئ في ملعب رايو فاييكانو الجولة الفائتة.

