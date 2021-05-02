اقتنص برشلونة فوزاً هاماً وقوياً من مضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار المرحلة 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

أقيمت المباراة مساء الأحد على ملعب ميستايا معقل فالنسيا وجاءت كل الأهداف في الشوط الثاني، حيث كان فالنسيا هو البادئ بالتسجيل عبر مدافعه غابريل باوليستا في الدقيقة 50 قبل أن يتعادل ليونيل ميسي في الدقيقة 57 بعد أن تابع ركلة الجزاء الضائعة والتي سددها وأنقذها حارس فالنسيا.

وفي الدقيقة 63 تمكن أنطوان غرييزمان من إحراز الهدف الثاني لبرشلونة ثم عاد ميسي وأضاف الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 69 من ركلة حرة مباشرة رائعة، وفي الدقيقة 83 قلص فالنسيا الفارق عبر لاعبه كارلوس سولر الذي سجل الهدف الثاني لفريقه من تسديدة صاروخية سكنت شباك حارس برشلونة تير شتيغن.

ورفع برشلونة بذلك رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين فقط خلف أتلتيكو مدريد والذي سيلتقيه المرحلة القادمة في مواجهة سترسم إلى حد بعيد ملامح بطل الموسم الحالي.

من جانبه توقف رصيد فالنسيا عند 36 نقطة في المركز الرابع عشر.



برشلونة وفالنسيا | أبرز أحداث المباراة المرتقبة

حكم اللقاء أطلق صافرته معلناً فوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فرفع العملاق الكاتالوني رصيده إلى 74 نقطة وحافظ على آماله بالفوز بلقب الليغا، قبل مواجهته الحاسمة والفاصلة المرحلة القادمة أمام المتصدر أتلتيكو مدريد.

الدقيقة 83 - كارلوس سولر يعيد فالنسيا للقاء بعد أن أحرز الهدف الثاني لفريقه من تسديدة رائعة من على حدود منطقة جزاء حارس برشلونة تير شتيغن.

الدقيقة 69 - ميسي يواصل الإبداع ويحرز الهدف الثالث لبرشلونة بعد أن انبرى لركلة مباشرة سددها باتقان بالغ فسكنت شباك حارس فالنسيا معلنة الهدف الثالث للعملاق الكاتالوني.

الدقيقة 63 – برشلونة يقلب الطاولة سريعاً على فالنسيا محرزاً الهدف الثاني، جوردي ألبا أرسل كرة عرضية متقنة انقض عليها فرانكي دي يونغ برأسه إلا أن سيليسين تصدى للكرة بمهارة فائقة قبل أن ترتد وتعود لأنطوان غرييزمان فأسكنها الأخير بسهولة في المرمى معلناً الهدف الثاني للعملاق الكاتالوني.

الدقيقة 58 – ميسي ينقذ برشلونة سريعاً ويحرز هدف التعادل بعد أن أضاع ركلة جزاء تصدى لها حارس فالنسيا سيليسين قبل أن تعود مجدداً إلى ميسي بعد عدة محاولات للاعبي برشلونة، فسددها ليونيل خاطفة محرزاً هدف التعادل للضيوف بشق الأنفس.

الدقيقة 50 – هدف أول لفالنسيا وبرشلونة في وضع بالغ الصعوبة، ركلة ركنية انقض عليها المدافع البرازيلي غابريل باوليستا بشكل رائع برأسه معلمناً تسجيل لهدف الأول لأصحاب الأرض.

الدقيقة 49 - تير شتيغن أنقذ مرماه من فرصة مؤكدة لأفضل لاعبي فالنسيا غويديش وحولها إلى ركنية.

الدقيقة 46 انطلاق الشوط الثاني



نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين فالنسيا وضيفه برشلونة

الدقيقة 40 – فرصة سانحة للتسجيل لبرشلونة أضاعها غرييزمان في البداية ثم بيدري عقب ذلك، برشلونة يخوض اللقاء وعليه ضغوط كبيرة عقب فوز أتلتيكو مدريد والريال، ما جعل الفوز اليوم أمام فالنسيا حتمياً له.

الدقيقة 30 – محاولات برشلونة تتواصل لفك طلاسم دفاع فالنسيا، إلا أن فريق الخفافيش يخوض المباراة بتنظيم دفاعي رائع حرم برشلونة من امتلاك زمام الأمور.

الدقيقة 20 – هجمات برشلونة وأسلوب لعبهم الذي يعتمد على الضغط الكامل على دفاعات فالنسيا كاد أن يتسبب في تلقيهم الهدف الأول بسبب المساحات الشاسعة في دفاع العملاق الكاتالوني، البرتغالي غونزالو غويديس كاد أن ينفرد بمرمى تير ستيغن إلا أنه فشل في السيطرة على الكرة بشكل سليم.

الدقيقة 12 – برشلونة الأفضل رونالد أراخو كاد أن يفتتح التسجيل لبرشلونة بعد متابعة رائعة لكرة ميسي إلا أن حارس فالنسيا سيليسين أنقذ مرماه من فرصة مؤكدة.

الدقيقة الأولى – حكم اللقاء خوسي ماريا سانشيز مارتينيز أطلق صافرته معلنناً بداية المباراة الهامة جداً لبرشلونة الباحث عن تحقيق فوز يحافظ به على آمال انتزاع الصدارة قبل مواجهته المرتقبة المرحلة القادمة أمام أتلتيكو مدريد المتصدر.

تشكيلة برشلونة