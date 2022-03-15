برشلونة يوقع عقد رعاية مع منصة سبوتيفاي من قبل beIN SPORTS March 15, 2022 21:37 0:45 دقيقة وقع نادي برشلونة الإسباني عقداً مع منصة سبوتيفاي لرعاية النادي للسنوات الأربع المقبلة. وسيتم بموجب هذا العقد تغيير اسم الملعب الخاص ببرشلونة ليصبح "سبوتيفاي كامب نو" تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة رولان غاروس: إمكانية مشاركة دجوكوفيتش في البطولة 4:35 دقيقة نقل مباراة العراق والإمارات إلى ملعب محايد 1:41 دقيقة إيرفينغ يسجل 60 نقطة ويقود نتس للفوز على ماجيك 0:29 دقيقة "كاس" تعتمد فوز معتصم جعفر 0:57 دقيقة أوبلاك "صمام الأمان" في أتلتيكو مدريد 3:24 دقيقة مواجهة من العيار الثقيل بين أرسنال وليفربول 3:08 دقيقة يوفنتوس – فيريال .. قمّة منتظرة 3:49 دقيقة تشيلسي لتجاوز مصاعبه الإدارية والفوز على ليل 1:57 دقيقة بادوسا تواصل الدفاع عن لقبها بنجاح في إنديان ويلز 0:37 دقيقة بنفيكا يهزم أياكس في عقر داره ويبلغ ربع النهائي