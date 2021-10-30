استمرت معاناة برشلونة بعدما سقط بفخ التعادل بهدف لمثله أمام ديبورتيفو ألافيس على أرض ملعب كامب نو يوم السبت ضمن الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم يتغير أداء برشلونة كثيراً تحت إمرة بارجوان المدرب المؤقت الذي حلّ بدلاً من الهولندي رونالد كومان بعد إقالة الأخير فجر الخميس الفائت بسبب سوء النتائج.

وبعد شوط أول سلبي شهد تعرض الأرجنتيني أغويرو للإصابة واشتراك البرازيلي كوتينيو بدلاً منه، أتى الهدف الأول بفضل الهولندي ديباي من تسديدة رائعة (49).

وردّ الضيف سريعاً بهدف لويس ريوخا الذي ترجم جملة تكتيكية رائعة (52).

وكاد ديباي يعيد فريقه للمقدمة في أكثر من مناسبة بعد قرابة ربع ساعة من التعادل، لكن برشلونة لم يتمكن من تشكيل خطورة حقيقة على مرمى الضيف في آخر 20 دقيقة.

وشهدت المواجهة مشاركة المغربي عبد الصمد الزلزولي لأول مرة مع برشلونة في آخر 10 دقائق بدلاً من مينغويزا.

وصار رصيد برشلونة 16 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً بينما رفع ألافيس رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس عشر.

مباراة برشلونة وألافيس - التغطية الخاصة

انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

(90+1) بالدي يهدر فرصة خطف هدف الفوز بسبب سوء سيطرته على كرة داخل منطقة الجزاء.

(83) كوتينيو يكسر صمت الفرص الغائبة بتسديدة من حافة منطقة الجزاء لركلة ثابتة تمر فوق المرمى.

(70) خروج بيكيه وغافي واشتراك الفرنسي لونغليه وريكي من صفوف برشلونة.

(61) ديباي يظهر مرة أخرى وسيفيرا يتصدى ببراعة.

(59) القائم يمنع ديباي من هدف التقدم.

(58) جوردي ألبا يحاول بتسديدة قوية تعلو المرمى.

هدف (52): ألافيس يرد سريعاً بعد جملة تكتيكية مميزة والإنهاء من لويس ريوخا.

هدف (49): ديباي يفك النحس بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل بلا أهداف.

(45) الهولندي ديباي يسدد من خارج منطقة الجزاء وسيفيرا في المكان المناسب.

(40) إصابة أغويرو واستبداله هي أبرز ما حدث في الدقائق الـ10 الفائتة، وبارجوان يقرر إشراك البرازيلي كوتينيو.

(30) برشلونة عاجز عن إيجاد الحلول بسبب تنظيم منافسه الدفاعي، الأمر الذي دفع ألافيس لمحاولة الخروج من مناطقه تدريجياً وتهديده مرمى الألماني تير شتيغن بواسطة إدغار.

(22) الأرجنتيني أغويرو يجرب خيار التسديد من خارج منطقة الجزاء وكرته تجاور المرمى.

(18) ثلاث محاولات حقيقية لبرشلونة خلال دقيقة والحارس سيفيرا في المكان المناسب وسوء الحظ مستمر بملازمته للبلوغرانا.

(12) أخطر فرص برشلونة تأتي من هروب ألبا من الرقابة وتحويله لكرة عرضية يبعدها الدفاع إلى ركينة.

(7) برشلونة يتوغل داخل منطقة جزاء الضيوف ولكن المحاولة تمر بسلام على ألافيس.

(2) المحاولة الأولى من الواعد غافي بتحويله كرة عرضية يمسكها حارس ألافيس.

انطلاق المباراة.

التشكيلة الرسمية لكل من برشلونة وألافيس