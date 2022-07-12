الفريق الكاتالوني تدرب بوجود لاعبيه المتاحين حالياً بالإضافة لعدد من لاعبي فريق الشباب وذلك استعداداً لخوض مباراة ودية أمام فريق أولوت المغمور، قبل أن يغادر إلى الولايات المتحدة لخوض عدد من المباريات الودية يبدأها بمواجهة إنتر ميامي ثم ريال مدريد ويوفنتوس ونيويورك ريد بولز.

