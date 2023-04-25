ويخوض برشلونة المباراة منتشياً بانتصاره الأخير على أتليتيكو مدريد بهدف دون رد، حيث يأمل الفريق الكاتالوني في تحقيق الفوز لمواصلة سلسلة الانتصارات من أجل تعزيز رصيده في جدولِ الترتيب والحفاظ على فارق النقاط مع غريمه ريال مدريد والاقتراب أكثر من اللقب.

