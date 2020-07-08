متابعة - إيلي المندلق

واصل برشلونة الضغط على غريمه ريال مدريد وقلّص الفارق معه في الصدارة إلى نقطة واحدة مؤقتاً بعد تغلبه بصعوبة مساء الأربعاء على ضيفه إسبانيول الذي سقط إلى الدرجة الثانية رسمياً بهذه الهزيمة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة مقابل 77 لريال مدريد.

وعانى برشلونة جداً في الشوط الأول قبل أن يتحسن أداؤه في الشوط الثاني وينجح في حصد النقاط الثلاث بفضل الهدف الذي سجّله لويس سواريز في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

وبات ريال مدريد بالتالي مطالباً الجمعة بالفوز على ضيفه ألافيس السادس عشر، من أجل استعادة فارق النقاط الأربع مع البارسا.

وحقق برشلونة اليوم فوزه رقم 100 على جاره والحادي عشر على التوالي على ملعبه عليه.



التغطية المباشرة

نهاية المباراة بفوز برشلونة على إسبانيول بهدف دون مقابل. الفارق أصبح نقطة واحدة فقط مع ريال مدريد. وإسبانيول إلى الدرجة الثانية رسمياً بعد هذه الخسارة.

د 90+1 مدرب برشلونة يدفع برونالد أراوخو مكان ايفان راكيتيتش.

د 89 - تير شتيغن يتصدى ببراعة لتسديدة راوول دي توماس!!

د 86 - تبديل جديد في إسبانيول. دخول الصيني لي وو مكان روكا.

جرأة كبيرة من جانب لاعبي إسبانيول في الدقائق العشر الأخيرة ومحاولات متكررة لتعديل النتيجة في حين يستغل لاعبو برشلونة الأمر لشن هجمات مرتدة.

د 82 - سواريز يترك مكانه للدنماركي مارتن برايثويت.

د 75 - مدرب إسبانيول يدفع بفيكتور كامبوزانو مكان إمباربا الذي قدّم أداء عالياً في المباراة.

د 71- غريزمان يترك مكانه لأرتورو فيدال.

د 68 - فرصة لبرشلونة!!! كاد ميسي أن يسجل الهدف الثاني من كرة جميلة "على الطائر" من داخل منطقة الجزاء اثر تمريرة من روبيرتو لكن الحارس لوبيز تعملق وتصدى لها!

د 66 - داردر يدخل مكان كاليرو في صفوف إسبانيول

- سواريز أحرز هدفه الخامس عشر في 24 مباراة بالدوري الإسباني.

د 56 - ! GOAL هدف لبرشلونة!!!!! كرة بالكعب جميلة جداً من غريزمان إلى ميسي يقطعها الدفاع، تصل إلى سواريز الذي خدع الحارس لوبيز مفتتحاً التسجيل لفريقه!

د 53 - طرد في الجهة المقابلة! الحكم يطرد بول لوزانو من صفوف إسبانيول بعد خطأ على بيكيه! نفس سيناريو طرد فاتي.

د 50- الحكم يطرد فاتي بعد ارتاكبه خطأ على كاليرو !! الحكم أشهر بطاقة صفراء واستبدلها بحمراء بعد عوديته للفار. ضربة قوية لبرشلونة!

- مدرب برشلونة كيكي سيتيين يدفع منذ بداية الشوط الثاني باليافع انسو فاتي مكاني البرتغالي نيلسون سيميدو.

انطلاق الشوط الثاني

شوط أول مخيّب جداً لبرشلونة الذي لم يصنع أي فرصة خطرة أو تسديدة بين الخشبات الثلاث باستثناء الركلة الحرة لميسي التي شكلت خطراً على مرمى إسبانيول. الضيوف كانوا الأخطر وقاب قوسين أو أدنى من افتتاح التسجيل في مناسبتين. على برشلونة التدارك في الشوط الثاني لمواصلة الضغط على المتصدر ريال مدريد.

د 45+3 - نهاية الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف.

د 44 - القائم ينقذ برشلونة!! كاد إسبانيول أن ينهي الشوط الأول متقدماً لولا تصدي القائم لكرة ديداك فيلا!! فيلا يتقدم على الجانب الأيسر ويتوغل ويعكس كرة عرضية أمام مرمى برشلونة تحولت من لونغليه إىلى تير شتيغن الذي تصدى لها، فوصلت مجدداً إلى فيلا الذي سددها، لكن القائم ناب هذه المرة عن الحارس الألماني!

د 40 - استحواذ عقيم للكاتالونيين قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول. غياب أي فرصة خطرة تذكر منذ انطلاق المواجهة!

د 29 - روكا يتجاوز المدافع الفرنسي لونغليه على مسافة 40 متراً من مرمى برشلونة، ولكن لحسن حظ الفرنسي، الكرة تسبق روكا وتصل إلى تير شتيغن.

د 25 - فرصة لبرشلونة! سواريز يتلقى تمريرة من غريزمان يتقدم ويصوب بقدمه اليسرى على المرمى لكن كاليرو يحول الكرة إلى ركلة ركنية!

د 23 - ركلة حرة من مكان ملائم لبرشلونة من حوالي 20 متراً بعد خطأ ارتكب على الفرنسي انطوان غريزمان. ميسي ينبري لها لكن الكرة تعلو العارضة! الكرة لم تمر بعيدة أبداً..

د 20 - إسبانيول الذي خسر في مبارياته الخمس الأخيرة يعتمد على المرتدات وسط استحواذ كبير لبرشلونة على الكرة لكن دون تشكيل أي خطورة على مرمى منافسه حتى الآن (76% لبرشلونة نسبة استحواذ برشلونة).

د 10 - فرصة كبيرة لإسبانيول!! حارس برشلونة اندريه تير شتيغين يتألق في التصدي لكرة ادريان ايمباربا الذي توغل سريعاً على الجانب الأيمن وسط غياب المدافعين وتواجه معه لكن الغلبة كانت للحارس الألماني. يا لها من فرص خطرة لإسبانيول!!

د 9 - برشلونة يطبق سيطرة مطلقة على ضيفه منذ انطلاق المباراة لكن دون أي تهديد فعلي لمرمى الحارس لوبيز باستثناء توغل جميل للأوروغوياني لويس سواريز داخل منطقة الجزاء ما لبث الحكم أن أشار إلى وضعية تسلل.

- الحكم خوسيه مونويرا يطلق صافرة بداية المباراة.

- كان فوز إسبانيول الأخير في الليغا على برشلونة في كامب نو في شهر فبراير 2009 (1-2)، عندما سجل إيفان دي لا بينا ثنائيته الوحيدة فقط لإسبانيول في المنافسة.

- فاز برشلونة في آخر 10 مباريات له في الليغا في كامب نو ضد إسبانيول، مسجلاً بمتوسط 3.3 هدفًا في مباراة واحدة، بينما تلقى هدفين فقط في المجموع.

- لم يخسر برشلونة في آخر 21 ديربي في الليغا ضد إسبانيول (فاز 16 مرة وتعادل 5 مرات)، محافظاً على شباكه نظيفة في 15 منها،وهي أفضل محصلة له دون هزيمة ضدهم في الدوري الممتاز.

- ديربي كتالوني واعد في الكامب نو بين برشلونة الساعي للفوز من أجل مواصلة الضغط على غريمه المتصدر ريال مدريد وضيفه إسبانيول صاحب المركز الأخير والذي يحاول جاهداً التشبث بدوري الأضواء حتى آخر رمق.



تشكيلة برشلونة

تشكيلة إسبانيول