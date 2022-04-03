برشلونة يواجه إشبيلية في قمة الجولة 30 من قبل beIN SPORTS April 3, 2022 14:57 2:40 دقيقة يحل إشبيلية ضيفاً على برشلونة اليوم الأحد في قمة الجولة 30 للدوري الإسباني ومركزُه الثاني مهددٌ بشكل كبير، خاصة أن الفريق الكاتالوني لم يخسر في آخر 13 مباراة في الليغا. ويأتيكم اللقاء مباشرةً وحصرياً على قناة beIN SPORTS 1 في بث مباشر الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. تقارير إخبارية برشلونة إشبيلية -آخر الفيديوهات 2:40 دقيقة برشلونة يواجه إشبيلية في قمة الجولة 30 0:45 دقيقة هيوستن دينامو ينتصر خارج قواعده في الدوري الأميركي 1:02 دقيقة جيبتوم تفوز بمارثون باريس وتحقق رقماً قياسياً 2:54 دقيقة الاتحاد يبحث عن نقطة التأهل لربع النهائي 2:49 دقيقة باريس سان جيرمان يسعى للفوز على لوريان 0:30 دقيقة مباراة الأهلي والهلال | معلومات البث المباشر 0:57 دقيقة الوداد يُبهر ويحقق فوزاً كبيراً على بيترو أتلتيكو 0:35 دقيقة الترجي يفوز ويستحوذ على الصدارة 0:33 دقيقة شفيونتيك تفوز على أوساكا وتتوج بلقب دورة ميامي 0:42 دقيقة أياكس يحافظ على صدارة الدوري