برشلونة يواجه أتليتيكو مدريد في معترك صعب من قبل beIN SPORTS April 23, 2023 11:39 2:28 دقيقة وفي قمة مباريات الجولة الثلاثين من الليغا، يستضيف برشلونة أتليتيكو مدريد وعينُه على نقاط الفوز لمواصلة السير بثبات نحو اللقب، الفريق الكاتالوني سيكون معززاً بعودةِ كلٍ من بيدري ودي يونغ بعد طول غياب. ويأتيكم اللقاء مباشرةً وحصرياً على قناة beIN SPORTS 1 في تمام الساعة 5:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة. تقارير إخبارية برشلونة أتليتيكو مدريد -آخر الفيديوهات 0:17 دقيقة برايتون يتطلع لتجاوز عقبة مانشستر يونايتد 2:41 دقيقة مباراة تاريخية للاتحاد المنستيري 2:55 دقيقة نيوكاسل يستقبل توتنهام في لقاء الأهداف المشتركة 2:28 دقيقة برشلونة يواجه أتليتيكو مدريد في معترك صعب 5:38 دقيقة قمة بين اتحاد الجزائر والجيش الملكي المغربي 1:30 دقيقة سفنتي سيكسرز إلى نصف نهائي المنطقة الشرقية 4:25 دقيقة صنداونز يقسو على مضيفه شباب بلوزداد 2:40 دقيقة ريال مدريد يواصل انتصاراته 4:04 دقيقة الأهلي يتجاوز الرجاء بثنائية ويقترب من نصف النهائي 2:28 دقيقة محرز: عندما تتاح لك الفرصة عليك أن تستغلها