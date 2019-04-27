حسم برشلونة لقب الدوري الإسباني بفوزه الصعب بهدف نظيف على ليفانتي، اليوم السبت، في المرحلة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

سجّل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62، فضمن برشلونة رسمياً الاحتفاظ باللقب الذي أحرزه الموسم الماضي وللمرة الثامنة في المواسم الـ11 الأخيرة، وذلك في سعيه لتحقيق الثلاثية على غرار 2009 و2015 عندما توج بلقبي الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا.

وهو الهدف الـ34 لميسي في الدوري هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين، كما هو لقبه الـ34 بألوان البلاوغرانا وهو رقم قياسي في تاريخ النادي الكتالوني، والأول له كقائد للفريق.

وعزّز برشلونة موقعه في الصدارة برصيد 83 نقطة بفارق 9 نقاط أمام أتلتيكو مدريد قبل 3 مراحل من نهاية الموسم.

تتويج برشلونة جاء قبل أيام قليلة من ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه ليفربول الإنكليزي الأربعاء المقبل، قبل أن يحل ضيفاً عليه في السابع من أيار/مايو المقبل، علماً بأنه سيخوض أيضاً نهائي مسابقة الكأس المحلية ضد فالنسيا في 25 منه.

وبات ميسي على بعد لقبين من اللاعب الأكثر تتويجاً بالليغا في تاريخ المسابقة أسطورة ريال مدريد السابق باكو خينتو (12 لقباً).

- نهاية المباراة بفوز صعب لبرشلونة لكنه ثمين إذ منحه لقب الدوري الإسباني الذي احتفظ به للموسم الثاني على التوالي وأحرزه للمرة السادسة والعشرين في تاريخه والثامنة في آخر 11 عاماً.

(89) البديل إينيس باردي كاد أن يدرك التعادل لليفانتي لكن محاولته أعادها القائم ثم التقطها شتيغن.

(76) - بيكيه يقطع الكرة في وسط الميدان ثم يمررها لميسي الذي اهداها لفيدال لكن اللاعب التشيلي سدّدها قوية فوق المرمى.

(68) - راكيتيتش يرتكب خطأ فادحاً لكن البديل خوسيه لويس موراليس لم يستثمر انفراده بتير شتيغن ووضع الكرة فوق المرمى.

(66) - ميسي يقود هجمة سريعة لبرشلونة ويمرّر لفيدال الذي سدّد بقوة لكن الحارس المميز أيتور فرنانديز أبعدها ببراعة.

(64) - بورخا مايورال كاد أن يدرك التعادل للفانتي لكنه اصطدم ببراعة تير شتيغن الذي حوّلها لركنية.

(62) - الأسطورة ميسي يسجل الهدف الأول لبرشلونة مطلقاً العنان لفرحة عارمة في كامب نو الذي يستعد للاحتفال بلقب الدوري.

(57) - دخول ميسي منح برشلونة دفعة هجومية إضافية حيث كاد راكيتيتش أن يمنح التقدم للكتلان بتسديدة ذكية اعتلت العارضة بقليل.

- أول محاولة لميسي بعد دخوله جاءت بعد استملامه الكرة من راكيتيش ثم تقدم وسدّد زاحفة سهلة بين أحضان فرنانديز.

- تغيير مهم يطرأ على تشكيلة برشلونة مع بداية الشوط الثاني، إذ دخل الأسطورة ليونيل ميسي بديلاً لفيليبي كوتينيو.

- نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي باهت لا يحسم لقب الدوري لبرشلونة الذي يحتاج للفوز للاحتفاظ بلقبه والتتويج قبل مواجهة ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

(40) - أفضل لاعب في برشلونة خلال الشوط الأول فيليبي كوتينيو انبرى لتنفيذ ركلة حرة مباشرة وسدّدها قوية ومتقنة لكنها اصطدمت بالعارضة وتحولت إلى ضربة مرمى للضيوف.

- رغم كثرة المحاولات وتنوعها استمر عجز نجوم برشلونة على التسجيل بفعل تألق الحارس أيتور فرنانديز تارة والتسرع وغياب الحسم والتركيز تارة أخرى.

(26) - النشيط على الجهة اليسرى جوردي ألبا يلعب عرضية مميزة على رأس كوتينيو الذي ارتقى عالياً لكنه وضعها سهلة في يد الحارس.

(25) - فيليبي كوتينيو يعود للمحاولة مجدّداً ويسدّد بيمناه زاحفة مخادعة لكنها اصطدت ببراعة المميز فرنانديز.

(21) - عمل ثنائي مميز بين سواريز وكوتينيو ينهيه الأوروغوياني بتسديدة قوية تصدى لها أيتور فرنانديز بثبات وحولها إلى ركنية لم يستثمرها الكتلان وزالت الخطورة على ليفانتي.

- بعد مرور أكثر من 10 دقائق على انطلاق المباراة بدا ليفانتي عاجزاً على تهديد مرمى شتيغن، فيما استمر برشلونة في البحث عن هدف السبق أمام أنظار ميسي الغائب الأبرز عن التشكيلة الأساسية.

(5) - فيليبي كوتينيو يتلاعب بمدافعين ويسدد بقوة لكن أيتور فرنانديز أوقف كرته الزاحفة بنجاح.

(2) - بداية هجومية لبرشلونة، حيث كاد لويس سواريز أن يضع الفريق الكتالوني في المقدمة لكن الحارس أيتور فرنانديز تفطن وتصدى ببراعة.

- يتطلع برشلونة إلى تحقيق الفوز لحسم لقب الدوري الإسباني، فيما يبحث ليفانتي عن الانتصار للابتعاد عن منطقة الهبوط.

تشكيلة برشلونة