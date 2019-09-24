حقق برشلونة فوزاً صعباً على ضيفه فياريال 2-1، لكنه خسر نجمه ليونيل ميسي للإصابة، اليوم الثلاثاء، في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل أنطوان غريزمان (6) وأرثر ميلو (15) ثنائية برشلونة، فيما جاء هدف فياريال عبر المخضرم سانتي كازورلا في الدقيقة (44).

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده 10 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمّد رصيد فياريال عند 8 نقاط وتراجع إلى المركز الثامن.

نهاية المباراة بفوز صعب لبرشلونة الذي خسر جهود نجمه الأول ليونيل ميسي الذي تعرّض لإصابة لا يُعرف مدى خطورتها حتى الآن.

89 - بيكيه يسدّد كرة ثابتة بإتقان كبير وحارس فياريال يتصدى ببراعة.

80 - فاتي يتلاعب بدفاع فياريال ويسدّد كرة قريبة من مرمى أسينخو.

79 - البديل الشاب إنسو فاتي يستلم الكرة من غريزمان لكن راية الحكم المساعد تحبط محاولته معلنة حالة تسلّل.

63 - النيجيري شيكوينزي يتلقى تمريرة ذكية من سانتي كازورلا لكنه يفشل في التعامل معها ويضيّع فرصة الهدف الثاني.

- الهدوء يسيطر على الشوط الثاني إذ غابت الفرص المحققة للتسجيل من الجانبين.

52 - البديل عثمان ديمبيلي يقدّم فاصلاً مهارياً يمرّر على إثره الكرة للويس سواريز الذي لم يستثمر مكانه المناسب للتسجيل وسدّد كرة ضعيفة في أحضان الحارس أسينخو.

48 - تير شتيغن ثم الدفاع يحرمان فياريال من إدراك التعادل.

- خبر سيء لجماهير برشلونة مع انطلاق الشوط الثاني: الاصابة تجبر ليونيل ميسي على ترك مكانه لعثمان ديمبيلي.

44 - سانتي كازورلا يردّ على أرثر ميلو ويسجّل هدفاً جميلاً من تسديدة قوية تجاوزت مهارات تير شتيغن واستقرت في مرمى البلوغرانا.

31 - ميسي يحبس أنفاس جماهير برشلونة بعد خروجه لتلقي العلاج لشعوره بالألم في فخذه الأيسر.

22 - أبرز لاعبي برشلونة أرثر ميلو يمرّر للويس سواريز الذي بلمسة واحدة وضع غريزمان وجهاً لوجه مع الحارس أسينخو الذي تفطن وأنقذ مرماه.

- برشلونة في أرضه وبين جماهيره يفرض سيطرته على فياريال الذي بدا ضعيف الحيلة أمام قوة المهارات الفردية لنجوم البلوغرانا.

15 - البرازيلي أرثر ميلو يسدّد صاروخية متقنة مانحاً الهدف الثاني لبرشلونة ومسجلاً أحد أجمل أهداف الموسم.

6 - سريعاً ومن دون مقدمات، الفرنسي أنطوان غريزمان يمنح التقدم لبرشلونة برأسية مباغتة مستغلاً عرضية ميسي من ركنية.

- ليونيل ميسي يدخل المباراة منتشياً بتتويجه بلقب الفيفا لأفضل لاعب في العالم عام 2019.

- للمرة الأولى هذا الموسم يبدأ ليونيل ميسي أساسياً مع برشلونة بعد تعافيه التام من الاصابة.

تشكيلة برشلونة