أنهى برشلونة المتوج بطلا للمرة الثانية تواليا والرابعة في المواسم الخمسة الأخيرة، الدوري الإسباني بتعادل خارج ملعبه مع إيبار 2-2 اليوم الأحد في المرحلة 38 والأخيرة من الدوري.

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفي النادي الكاتالوني، مؤكدا جدارته بنيل لقب الهداف للمرة الثالثة تواليا والسادسة في مسيرته الرائعة.

ورفع ميسي بهدفيه اللذين سجلهما في غضون دقيقتين (31 و32) رصيده الى 36 هدفا في الدوري و50 في جميع المسابقات، بعد أن افتتح لاعب برشلونة المعار الى إيبار مارك كوكوريا التسجيل (20) ثم عادل زميله الأرجنتيني الآخر بابلو دي بلاسيس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بفضل خطأين من حارس النادي الكاتالوني الهولندي ياسبر سيليسن.

ويتجه ميسي لنيل الحذاء الذهبي لأفضل هدافي البطولات الأوروبية المحلية، والتهديد الوحيد قادم من مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي بطل العالم كيليان مبابي الذي تبقى له مباراة واحدة لمحاولة تعويض فارق الأهداف الأربعة الذي يفصله عن أفضل لاعب في العالم خمس مرات.

وبإمكان ميسي أن يعزز سجله الإجمالي لهذا الموسم لأن مهمة برشلونة لم تنته عند مباراة إيبار الذي نجح للمرة الأولى في تجنب الهزيمة أمام برشلونة من أصل 10 بينهما في الدوري حتى الآن، إذ أنه مدعو ورفاقه الى مواجهة فالنسيا السبت المقبل في نهائي مسابقة الكأس التي احتكرها النادي الكاتالوني في المواسم الأربعة الماضية.