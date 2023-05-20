وسجل كل من ميكيل ميرينو (5) وألكسندر سورلوث (71) هدفي سوسييداد فيما كان هدف برشلونة الوحيد بواسطة روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 90.

وشهد استاد كامب نو، رغم الخسارة، أجواء احتفالية بتسلم لقب الليغا للمرّة 27 في تاريخ النادي الكاتالوني.

