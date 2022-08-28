برشلونة ينشد الفوز من بوابة بلد الوليد من قبل beIN SPORTS August 28, 2022 10:59 2:11 دقيقة يبحث برشلونة عن أوّل انتصار له في الدوري على ملعبه "سبوتيفاي كامب نو" عندما يستضيف بلد الوليد لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإسباني. وبإمكانكم مشاهدة الموقعة المنتظرة مباشرةً وحصريًا عبر beIN SPORTS 1 PREMIUM على الساعة 20:30. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة بلد الوليد -آخر الفيديوهات 1:09 دقيقة ترقبوا برنامج "تحدي الثلاثين" 2:41 دقيقة ريال مدريد يتطلّع لمواصلة نتائجه الإيجابية 4:07 دقيقة مواجهة مرتقبة بين باريس سان جيرمان وموناكو 2:11 دقيقة برشلونة ينشد الفوز من بوابة بلد الوليد 3:03 دقيقة نوتنغهام فورست في اختبار صعب أمام توتنهام 0:37 دقيقة مانارينو يتوّج بلقب بطولة "ونستون سالم" 0:27 دقيقة سوسييداد يعود بالنقاط من أرض إلتشي 0:18 دقيقة فوز ثانٍ توالياً لأوكسير العائد بعد غياب طويل 4:57 دقيقة تشيلسي بـ10 لاعبين يتجاوز ليستر سيتي 7:08 دقيقة ليفربول ينتفض ويسجل 9 أهداف في مرمى بورنموث