وتقدم غرناطة مبكراً بهدف أحرزه دومينغوس دوارتي في الدقيقة الثانية قبل أن يتمكن أفضل لاعبي برشلونة رونالد أراوخو من إدراك التعادل في الدقيقة 90 من ضربة رأس رائعة.

وكان برشلونة تلقى خسارة مدوية على ملعبه أمام بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف دون رد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وأصبح رصيد برشلونة بذلك 8 نقاط في المركز السابع علماً بأنه يمتلك مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة أمام إشبيلية.

من جانبه رفع غرناطة رصيده إلى ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات في المركز السابع عشر.

وجلس قطب الدفاع جيرارد بيكيه المتعب على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين (شارك أواخر المباراة)، في حين غاب الظهير الأيسر جوردي ألبا بالإضافة إلى لاعب الوسط الشاب بيدري بداعي الإصابة.

في المقابل، خاض صانع الألعاب البرازيلي كوتينيو أول مباراة أساسياً مع برشلونة بعد إصابة أبعدته طويلاً.

وكان غرناطة عاد بالفوز من آخر زيارة له لملعب كامب نو 2-1 في 29 نيسان/ابريل الماضي، كما انه كان قاب قوسين او أدنى من إخراج برشلونة من مسابقة كأس إسبانيا قبل أن ينقذ الفريق الكاتالوني الموقف ويخرج فائزاً في مباراة مثيرة 5-3 بعد التمديد في طريقه لإحراز اللقب.

تقدم مفاجئ لغرناطة

ولم تمض دقيقتان على انطلاق المباراة حتى تقدم الضيوف عندما شتت سيرجيو بوسكيتس الكرة إثر ركلة ركنية لكن ليس بعيداً عن مرماه، ليتم تمرير الكرة داخل المنطقة مجددًا حيث تابعها دومينغوس دوارتي غير المراقب عند القائم الثاني برأسه داخل الشباك.

وسنحت فرصة أخرى لغرناطة لمضاعفة تقدمه عندما تلقى خورخي مولينا كرة عرضية وكان في وضعية جيدة للتسجيل لكنه سدد فوق العارضة (11).

وتحرك برشلونة لإدراك التعادل وكاد يحقق مبتغاه عندما سدد سيرجي روبرتو كرة ارتدت من العارضة (18).

وسنحت فرصة رائعة لبرشلونة مرة جديدة عندما رفع الهولندي ممفيس ديباي كرة متقنة داخل المنطقة من ركلة حرة مباشرة ارتقى لها أراوخو لكن حارس غرناطة لويس ماكسيميانو طار لها وتصدى لمحاولته ببراعة (45).

وأجرى كومان تبديلاً في مطلع الشوط الثاني، فأشرك مواطنه المهاجم لوك دي يونغ بدلا من سيرجي روبرتو لزيادة فعالية خط الهجوم.

أراوخو ينقذ برشلونة

ثم زج ببيكيه أيضاً في ربع الساعة الاخير وأشركه في مركز قلب الهجوم لاستغلال طول قامته داخل منطقة جزاء الفريق المنافس، وبالفعل نجح الاخير في تمرير الكرة باتجاه خافي داخل المنطقة ومنه إلى أراوخو ليتابعها الأخير رأسية داخل الشباك في الثواني الأخيرة من المباراة.

يذكر أن غرناطة لم يحقق الفوز في أي من مبارياته العشر الاخيرة في الدوري امتداد من الموسم الماضي.

