ووقع على الهدف الوحيد للفريق الكتالوني بيدري 17، قبل أن يستقبل انتفاضة حقيقية من رفاق إياغو أسباس تخللها العديد من الفرص الخطرة، في الشوط الثاني لكنها لم تككل بأي هدف.

واستعاد البرسا صدارته لليغا برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه الأزلي ريال مدريد قبل الكلاسيكو المنتظر بينهما الأحد القادم.

أما سلتا فيغو فتوقف رصيده عند النقطة العاشرة في المركز الـ11.

بعض الأرقام عن المواجهة:

- فاز برشلونة بخمسة من آخر 11 مواجهة له ضد سيلتا دي فيغو في الليغا (تعادل 4 وخسر 2) وفاز مرتين على التوالي ضدهم لأول مرة في المسابقة منذ مارس 2014 (اثنان أيضًا).

- فاز برشلونة بآخر سبع مباريات في الليغا، وحافظ على شباكه نظيفة في آخر ست مباريات - لقد خاضوا ست مباريات دون أن تهتز شباكهم في البطولة للمرة الأولى منذ مايو 2015.

- برشلونة هو الفريق الوحيد الذي لم Jستقبل شباكه الهدف الأول في الليغا هذا الموسم وفاز في جميع المباريات السبع التي سجل فيها الهدف الأول، بينما استقبل سيلتا دي فيغو الهدف الأول في المباراة في أربع مناسبات خسرها جميعها.

- مع هدف واحد فقط تم استقباله بعد أول ثماني مباريات في الليغا، أصبح برشلونة رابع فريق على الإطلاق تستقبل شباكه هدف أو أقل من الأهداف في هذه المرحلة من المسابقة بعد برشلونة نفسه في 2014-2015 (0) ، ريال مدريد في 1997-1998 (1) وديبورتيفو دي لا كورونيا في 1993-1994 (1).

- حافظ برشلونة على شباكه نظيفة في سبع مباريات في الليغا هذا الموسم ، أكثر من أي فريق آخر في أفضل 5 بطولات أوروبية (6 لباريس سان جيرمان).

- لاعب برشلونة "جافي" هو اللاعب الذي ارتكب أكبر عدد من الأخطاء دون رؤية بطاقة صفراء واحدة في الليغا هذا الموسم (22) واللاعب الثالث في هذا الترتيب في المسابقة هذا الموسم خلف بريس مينديز (25) وأوسكار تريجو ( 24).

- سجل بدري لاعب برشلونة أربعة أهداف في آخر 10 مباريات في الليغا - أربعة من آخر أربع تسديدات له على المرمى -، وهو ما يعادل في أول 47 مباراة له في المسابقة مع الفريق الكتالوني.

- أنقذ حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيفن 19 من تسديدة من أصل 20 تلقاها على المرمى في الليغا هذا الموسم. بنسبة 95٪ للألماني وهي أفضل حصيلة في المسابقة هذا الموسم والأفضل في أفضل 5 بطولات أوروبية بين حراس المرمى بأكثر من 5 تصديات.