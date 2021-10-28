وجاء في الموقع الرسمي لنادي برشلونة اليوم الخميس: "يعلن نادي برشلونة أنّ سيرجي بارجوان، المدرب الحالي لنادي برشلونة ب، سيتولى المسؤولية المؤقتة للإدارة الفنية للفريق الأول"، موضحاً أنّ منصبه كمدرب مؤقت للفريق سينتهي عند تعيين مدرب جديد للفريق الكاتالوني.

وسيتواجد سيرجي بارجوان كمدرب مؤقت لأول مرة في تدريبات الفريق اليوم وسيكون الظهور الأول له في وسائل الإعلام غداً الجمعة في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ديبورتيفو آلافيس في الدوري يوم السبت.

وكان اللاعب الدولي الإسباني السابق وصاحب الـ49 عاماً قد سبق له اللعب مع برشلونة لقرابة تسع سنوات قبل أن يختتم مسيرته مع أتلتيكو مدريد.

❗سيرجي بارجوان مدرباً مؤقتاً للفريق الأول pic.twitter.com/fvpewVBjSo — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 28, 2021

وسبق لبارجوان تدريب عدة أندية أبرزها ألميريا ومايوركا.

وأعلن نادي برشلونة عن إقالة مدرب الفريق الأول الهولندي رونالد كومان، بعد الخسارة أمام رايو فاليكانو 1-0 أمسية الأربعاء ضمن المرحلة 11 من الدوري الإسباني.

وذكر النادي الكاتالوني في بيان له: "يود النادي الإعراب عن شكره وامتنانه لما قدمه كومان من خدمات للفريق، متمنياً له كل التوفيق في بقية مسيرته".

وحلّ كومان (58 عاماً) محل كيكي سيتيين في آب/ أغسطس 2020، لكنه فشل في إحداث تأثير في كامب نو، حيث كان يعاني من الوضع المالي السيئ لبرشلونة، مما أدى إلى رحيل ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

وفاز برشلونة مع كومان بلقب واحد فقط هو كأس إسبانيا الموسم الماضي، لكنه فشل بنيل لقب الدوري وحل ثالثاً خلف أتلتيكو مدريد البطل ووصيفه وجاره ريال مدريد

هذا الموسم يحتل برشلونة المركز التاسع في الليغا بعد 10 مباريات، وقد تعرض لخسارتين متتاليتين في الكلاسيكو ضد ريال مدريد 1-2 الأحد والأربعاء ضد فاليكانو.

المزيد من التفاصيل بعد قليل...