وسجل لبرشلونة الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ ثنائية 29، 51، والأوروغوياني رونالد أراوخو 38، وفران توريس 47.

وبهذا الانتصار صار رصيد الفريق الكتالوني 54 نقطة في المركز الثالث مع مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد الملكي عند النقطة 66 لكنه لا يزال مرتاحاً في الصدارة.



- تفاصيل من اللقاء:

- نهاية المباراة بفوز كبير وعرض قوي جداً للبرسا.

أصبح بيير إيمريك أوباميانج أول لاعب يسجل ثنائية لبرشلونة في أول كلاسيكو له في جميع المسابقات منذ ديفيد فيا في نوفمبر 2010.

- د 83 فالفيردي سدد كرة قوية على مرمى برشلونة علت فوق العارضة.

- د 78 البديل ممفيس ديباي أراد تسجيل اسمه على لائحة هدافي اللقاء لكن كورتوا منعه.

- د 74 ديمبيلي اقترب من الخامس لكن كرته احتاجت لمزيد من التركيز لكي لا تمر بجانب القائم.

أبكر رباعية لبرشلونة في مرمى الريال بتاريخ الكلاسيكو (51 دقيقة)

- د 64 فران توريس يسدد كرة قوية يبعدها كورتوا، مدريد يبحث عن نفسه ...

- برشلونة بفلسفته القديمة وصورته المعتادة حكم اللقاء بأحكامه معيداً لأذهان جماهيره زمن البرسا الجميل.

- د 58 أوبا كاد أن يضيف الرابع لكن كرته مرت بجانب القائم.

- هدف د 51 أوباميانغ يسجل الرابع، بعد تمريرة رائعة من فران توريس، الحكم المساعد رفع رايته فأعلن حكم الساحة عن تسلل، لكن بالعودة للفار احتسب الهدف.

- هدف ثالث لبرشلونة د 47 فران توريس هذه المرة ينجح بإضافة الثالث مستغلاً تمريرة أوباميانغ الحاسمة.

- د 46 انطلاقة الشوط الثاني بانفراد تام لفران توريس الذي ضيعها بغرابة شديدة بجانب القائم.

سجل بيير إيمريك أوباميانج في كل من لقاءاته الخمسة الأخيرة ضد ريال مدريد (ستة أهداف) ، مما جعله أول لاعب يسجل في خمس مباريات متتالية ضد ريال مدريد في القرن الحادي والعشرين (الليغا ودوري أبطال أوروبا).

- برشلونة يسيّر الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بريتم هادئ وينهي الشوط بالتقدم 2-0.

- هدف ثانٍ لبرشلونة د 38 عثمان ديمبيلي يرفع ركنية مركزة جداً إلى رأس آراخو، الأوروغوياني يضاعف النتيجة.

- د 36 مرتدة خطيرة جداً وصل بها فينيسيوس إلى تير شتيغن لكن البرازيلي وقع وهو يحاول تخطي حارس برشلونة.

- د 35 كرة طويلة من إيريك غارسيا لرأس دي يونغ الذي حولها بسرعة لأوباk الأخير سددها بقوة لكن كورتوا نجح بإبعاد الكرة.

- هدف لبرشلونة د 29، بيكيه يمرر لعثمان ديمبيلي، الفرنسي يخترق ويتخلص من ناتشو ويرفع كرة بالمسطرة لأوباميانغ، الذي يرتقي بقوة على قلب الدفاع البرازيلي ميليتاو ويزرعها في مرمى كورتوا.

- انتصاف الشوط الأول: كرة اللعب سريعة، برشلونة لديه أفضلية نسبية لكن ريال بهدؤه عطي انطباعاً أنه قادر على فرض ريته في أي وقت.

لقطة فنية: "ممرات التمرير لبرشلونة تبدو مفتوحة، خصوصاً في المنطقة ما بين خط الوسط وخط الدفاع، إنما على البرسا أن يعالج جهة آراخوا لأن ارتداد ريال مدريد واضح أنه يعتمد عليها".

- د 18 فران توريس يسدد كرة ملتفة قوية لم يصل لها كورتوا هذه المرة لكنها مرت بجانب القائم.

- د 14 ارتداد سريع على طريقة ريال مدريد البارع بهذه الطريقة، تصل الكرة لفيني الذي يسددها بأحضان تير شتيغن.

- د 12 فرصة مزدوجة لبرشلونة مرة من أوباميانغ ومرة من ديمبيلي وفي المرتين كورتوا بتصدى بقوة.

-د 07 فينيسيوس ينسل من خلف آراخو ويمرر كرة رائعة لفالفيردي الذي سدد أرضية بدورها ردها تير شتيغن بيسراه.

- د 5 بعد مرور خمس دقائق، برشلونة يلعب بالضغط العالي وبأسلوبه المعتاد بالاستحواذ والتمرير القصير. ريال يرد بمرتدة سريعة قادها فالفيردي وسددها رودريغو بالشباك من الخارج.

- د 01 انطلاق المباراة بصافرة الحكم خوان مارتينيز مونويرا ​​​​​​.

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- لن يرتدي برشلونة ولا ريال مدريد أطقمهم المعتادة. اختار فريق أنشيلوتي ارتداء القميص الأسود احتفالاً بمرور 120 عامًا على تأسيس النادي. بينما يختار رجال تشافي اللعب بقميص "سينيرا" (الأصفر الملطخ بخطوط حمراء) أمام 60 ألف متفرج سيملأون ملعب البرنابي، والذي لا يزال يفتقر إلى السعة الكاملة بسبب الأعمال.

تشكيلة ريال مدريد

تشكيلة برشلونة

أخبار الكلاسيكو مباشرة من ملعب سانتياغو برنابيو

🔥⚽️ إنه الموعد المرتقب .. ريال مدريد الذي يغرد منفرداً في الصدارة يصطدم ببرشلونة المتألق بشدة مؤخراً في كلاسيكو الكرة الإسبانية



🗓️ الليلة

🕚 23:00 بتوقيت مكة المكرمة

📺 على beIN SPORTS 1 PREMIUM

🎙️ تعليق حفيظ دراجي#ريال_مدريد_برشلونه | #الكلاسيكو | #كلاسيكو_الأرض #ElClasico — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 20, 2022

حكم الكلاسيكو

خوان مارتينيز مونويرا (39 عاماً)، حكم في الليغا منذ موسم 2013-2014، قاد 162 مباراة في الليغا، رفع 741 بطاقة صفراء و31 حمراء.

- أدار لبرشلونة 24 مباراة حقق فيها الفريق الكتالوين 16 انتصاراً، 5 تعادلات، 3 هزائم

- أدار لريال مدريد 26 مباراة حقق فيها الملكي 17 انتصاراً، 6 تعادلات، 3 خسائر أيضاً.

- آخر كلاسيكو قاده كان في 24 أكتوبر 2020، في مباراة انتهت بفوز ريال مدريد (1-3)، وقع على هدف برشلونة المصاب حالياً أنسو فاتي، بينما جاءت أهداف الفريق الملكي من فالفيردي وسيرجيو راموس ولوكا مودريتش.

أرقام:

- ستكون هذه أول مباراة في الليغا يلعب فيها ريال مدريد وهو متقدم على برشلونة برصيد بـ 15 أو أكثر منذ موسم 2002- 2003.

- كارلو أنشيلوتي فاز بأربعة من آخر خمس مواجهات له في الكلاسيكو، بعد أن خسر أول مباراتين له ضد برشلونة كمدرب.

- لم يخسر برشلونة أيًا من مبارياته الـ10 الأخيرة خارج ملعبه في الدوري الإسباني (5 انتصارات و5 تعادلات)، 9 منها مع تشافي هيرنانديز (5 انتصارات و4 تعادلات). تشافي قد يصبح ثاني مدرّب لبرشلونة لم يخسر في مبارياته الـ10 الأولى خارج الديار في البطولة بعد ارنيستو فالفيردي الذي لم يخسر في أوّل 18 مباراة (12 انتصارًا و6 تعادلات)

- يتفوق برشلونة على ريال مدريد بفارق انتصار واحد 10 للاول و9 للثاني حين تواجها على أرض برنابيو من بعد عام 2000.

في حال فوز ريال:

- ستكون المرة الأولى التي يفوز فيها بـ3 كلاسيكو متتالية على أرضه في جميع المسابقات منذ يونيو 1991.