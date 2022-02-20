انتصر برشلونة بنتيجة عريضة على مضيفه فالنسيا 4-1 اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفرض الغابوني أوباميانغ نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثنائية، بدأت بتدوينه لهدفه الأول مع الفريق الكاتالوني (23) مستفيداً من تمريرة جوردي ألبا.

وأضاف الهولندي فرينكي دي يونغ الهدف الثاني (32) قبل أن يعود أوباميانغ ليؤكد تفوّق فريقه ويضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه (38).

وباغت كارلوس سولير الضيوف بهدف مبكر في الدقائق الأولى من الشوط الثاني ليبقي فريقه في أجواء اللقاء (52)، قبل أن يعيد البديل بيدر برشلونة لأخذ الأفضلية بفارق ثلاثة أهداف مجدداً بتسديدة قوية مضيفاً الهدف الرابع (63).

ولعب برشلونة بتوازن كبير فيما تبقى من وقت ليعود إلى سكة الانتصارات عقب تعادله مع إسبانيول في المرحلة الماضية ليرفع رصيده إلى 42 نقطة بالتساوي مع أتلتيكو مدريد رابع الترتيب ولكن مع مباراة أقل للبلوغرانا.

وعلى الجانب الآخر تجمّد رصيد فالنسيا عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر مواصلاً نتائجه السلبية، إذ لم يحقق أي انتصار في الدوري خلال السنة الحالية.