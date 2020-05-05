برشلونة يكثّف مساعيه لضم لاوتارو مارتينيز May 5, 2020 22:47 2:27 دقيقة -آخر الفيديوهات 22:48 دقيقة لقاء خاص مع ألفونسو بيريث 0:00 دقيقة بطولة البريميرليغ الإلكترونية 1:48 دقيقة الجدل بشأن ميسي ورونالدو أكبر من مدرب ليفربول 1:24 دقيقة برشلونة يعدّ العدّة لاستئناف الموسم 1:44 دقيقة في مثل هذا اليوم: رونالدو يصطاد هدفاً للذكرى 0:37 دقيقة الكشف عن موعد استئناف الدوري الكويتي 1:44 دقيقة كلوب يرفض المقارنة بين نجوم كرة القدم 0:37 دقيقة قرارات حاسمة في دوري كرة القدم الأميركية 0:51 دقيقة تدريبات فردية في ساسوولو 0:49 دقيقة ارشادات صارمة لبدء سباقات فورمولا واحد