برشلونة يقدم لاعبَه الجديد لوك دي يونغ لوسائل الإعلام من قبل beIN SPORTS September 9, 2021 21:07 0:56 دقيقة قدّم نادي برشلونة اليوم الخميس لاعبَه الجديد، المهاجم الهولندي لوك دي يونغ لوسائل الإعلام. تقارير إخبارية لوك دي يونغ الدوري الإسباني -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة ساليزبوري وراجيف رام في نهائي زوجي بطولة أميركا 2:35 دقيقة مرسيليا يبدي امتعاضه من عقوبات الرابطة الفرنسية 0:56 دقيقة برشلونة يقدم لاعبَه الجديد دي يونغ لوسائل الإعلام 8:08 دقيقة موجة رفض تجتاح فكرة إقامة المونديال كل عامين 0:46 دقيقة اليابان تنسحب من تنظيم كأس العالم للأندية 2021 0:48 دقيقة رابطة الدوريات الأوروبية ترفض مقترح الـ"فيفا" 1:13 دقيقة السعادة تغمر غريزمان 1:05 دقيقة راشفورد ينال جائزة النزاهة والتأثير المرموقة 1:26 دقيقة ماتيراتسي يتحدّث عن مميّزات مونديال قطر 2:10 دقيقة عودة مظفرة لأبطال الأردن في الألعاب البارالمبية