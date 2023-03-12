واجتاز برشلونة واحدة من أصعب مبارياته خارج أرضه بالفوز على أتلتيك بيلباو 1-0 يوم الأحد ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجّل البرازيلي رافينيا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد تمريرة مميزة من بوسكيتس.

وعانى برشلونة للدفاع عن الهدف في الشوط الثاني، إذ تألق الألماني تير شتيغن في الحفاظ على نظافة شباك البلوغرانا لمرة جديدة.

وسجّل بيلباو هدفاً متأخراً لكن العودة إلى تقنية الفيديو أكّدت وجود لمسة يد مما دفع الحكم لإلغاء الهدف.

وتصدت الأخشاب لكرتين من بيلباو ليتلقى خسارة محبطة لجماهيره ليفشل بتحقيق اي فوز بالليغا للمباراة الرابعة توالياً.

من جهته انتصر برشلونة للمباراة الثانية توالياً بالدوري الإسباني ليرفع رصيده إلى 65 نقطة مبتعداً بالصدارة بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد.