وسجل بيدري هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 61 رافعاً رصيد العملاق الكاتالوني إلى 47 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط أمام ريال مدريد حامل اللقب.

من جانبه تجمد رصيد جيرونا عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.

ولم يذق النادي الكاتالوني طعم الخسارة منذ سقوطه أمام بايرن ميونيخ الألماني في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي.

وينافس برشلونة على 3 جبهات هذا الموسم حيث يتحضر لمواجهته المنتظرة أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي في ملحق "يوروبا ليغ" الشهر المقبل.

وقبل استحقاقه الأوروبي على ملعبه "كامب نو" في 16 شباط/فبراير، يخوض 3 مباريات في "لا ليغا" أمام كل من ريال بيتيس، إشبيلية وفياريال.

افتقد برشلونة لجهود مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يطبق للمباراة الثالثة عقوبة الإيقاف بعد أن نال بطاقة حمراء أمام أوساسونا في آخر مباراة له في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قبل التوقف لخوض غمار كأس العالم في قطر، إضافة إلى فيران توريس للسبب ذاته، فدفع تشافي بلاعبه الشاب أنسو فاتي مرة جديدة في الهجوم إلى جانب ديمبيليه والبرازيلي رافينيا على الجناحين.

أحداث المباراة

وفي شوط أوّل عقيم تلقى برشلونة ضربة معنوية بإصابة ديمبيليه الذي خرج من الملعب وحلّ بدلاً منه بيدري (25)، وانتظر حتى نصف الساعة الاول ليشكل خطراً بتسديدة من فاتي علت العارضة بعد خطأ في التمرير من دفاع جيرونا.

في المقابل، قاوم رجال المدرب ميتشيل المحاولات الخجولة والبطيئة للبلاوغرانا (4 تسديدات منها 2 على المرمى).

وكان بيدري عند حسن ظن مدربه، إذ افتتح التسجيل في الشوط الثاني بعد لعبة جماعية وعرضية من المدافع جوردي ألبا وخطأ من الحارس استغله لاعب الوسط ابن الـ 20 عاماً لهز الشباك (61)، في خامس أهدافه في الدوري هذا الموسم.

واعتقد جيرونا انه حقق التعادل، إلا أن المدافع أرنو مارتينيس كان متسللاً لحظة تسجيله الهدف (65).

وتحصل الفريق المضيف على ثلاث فرص في 4 دقائق (بين 86 و89) لإدراك التعادل، إلا ان البدلاء توني فيا وبعده خوان كارلوس مارتن الذي كان وحيداً في منطقة الستة امتار وجويل روكا أهدروا تباعاً أمام دفاع برشلونة الذي لم تهتز شباكه سوى 6 مرات في "لا ليغا" هذا الموسم.