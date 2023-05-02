وكان برشلونة يتجه للتعثّر أمام ضيفه الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 27 إثر طرد مدافعه خورخي إيراندو، لكن جوردي ألبا الذي دخل في الدقيقة 76 مكان أليخاندو بالديه نجح في تسجيل هدف الفوز قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

وواصل الفريق الكتالوني صحوته وحقق انتصاره الثاني توالياً والسادس والعشرين هذا الموسم، فعزز صدارته برصيد 82 نقطة موسعاً الفارق مؤقتاً إلى 14 نقطة عن غريمه التقليدي وملاحقه المباشر حامل اللقب ريال مدريد الذي يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر على أرض ريال سوسييداد الرابع.

أما أوساسونا الذي يلاقي ريال مدريد السبت المقبل في نهائي كأس إسبانيا، فتراجع إلى المركز التاسع مع 44 نقطة.

