متابعة - أحمد النفيلي

والفوز بالغ الأهمية للعملاق الكاتالوني في إطار صراعه المحتدم على الصدارة مع فريقي العاصمة ريال مدريد وأتلتيكو.

وانتزع برشلونة الوصافة من ريال مدريد بعد أن رفع رصيده إلى 62 نقطة بفارق 4 نقاط خلف أتلتيكو المتصدر فيما تجمد رصيد سوسييداد عند 45 نقطة في المركز الخامس.

وافتتح أنطوان غريزمان التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 37 قبل أن يضيف سيرجينو ديست الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 43 و53 على التوالي، وفي الدقيقة 56 سجل ميسي الهدف الرابع.

وفي الدقيقة 71 تمكن الفرنسي عثمان ديمبلي من إحراز الهدف الخامس للعملاق الكاتالوني قبل أن يسجل أندير بارينتشيا هدف سوسييداد الوحيد في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 89 عاد ميسي واختتم مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف السادس.



برشلونة وريال سوسييداد | أحداث اللقاء لحظة بلحظة

الدقيقة 89 - برشلونة يستعيد ذكريات الـ"تيكي تاكا" ويختتم ليلته التاريخية بهدف رائع عن طريق ميسي الذي أنهى سلسلة من التمريرات القصيرة انتهت عند ألبا الذي أرسل تمريرة حاسمة رائعة فوصلت الكرة إلى ميسي فأسكنها الشباك بثقة وثبات.

الدقيقة 77 - البديل أندير بارينتشيا يسجل هدف الشرف لسوسييداد إثر استغلاله لتمريرة البديل الآخر كارلوس فيرنانديز.

الدقيقة 71 - ديمبلي يحرز الهدف الخامس لبرشلونة بمجهود فردي رائع، اخترق خلاله دفاعات سوسييداد ثم سدد كرة أرضية سكنت الشباك.

الدقيقة 56 – ميسي يحتفى في ليلته التاريخية بإحراز الهدف الرابع مستغلاً تمريراً من العمق من سيرجيو بوسكيتش، سيطر عليها داخل منطقة جزاء سوسييداد ثم سدد كرة في المرمى معلناً رابع أهداف المباراة.

الدقيقة 53 – برشلونة يستحوذ تماماً على مجريات اللعب ويحرز الهدف الثالث عن طريق ديست الذي يعيش ليلة تاريخية، جوردي ألبا واصل اختراقاته المؤثرة ووصل إلى داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيسر ثم مرر كرة أرضية لديست الذي انقض عليها محرزاً ثالث أهداف برشلونة.

الدقيقة 46- انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع تقدم برشلونة خارج ملعبه بهدفين دون رد

الدقيقة 43 – الأميركي ديست ينهي الشوط الأول على أفضل ما يكون لصالح برشلونة ويحرز الهدف الثاني، ميسي واصل إبداعه وأهدى تمريرة حاسمة رائعة للظهير الأيمن الذي استلم الكرة وانفرد بالمرمى محرزاً الهدف الثاني لبرشلونة والأول له في الدوري الإسباني على الإطلاق.

الدقيقة 37 – أنطوان غريزمان يسجل هدف التقدم لبرشلونة، ميسي مرر الكرة لجوردي ألبا ناحية اليسار الذي مررها في العمق داخل منطقة الجزاء لعثمان ديمبلي سددها الأخير، إلا أن حارس سوسييداد تصدى للكرة فعادت لغريزمان الذي سددها مباشرة في المرمى معلناً هدف التقدم للضيوف.

الدقيقة 35 - ارتفاع في مستوى اللعب من الفريقين ومحاولات من كليهما للاختراق من العمق إلا أن غياب التركيز جعل جميع الهجمات لا تترجم إلى فرص حقيقية على المرمى.

الدقيقة 24- الفرصة الأخطر في المباراة إلى الآن، السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم سوسييداد توغل من الجانب الأيسر وانفرد بمرمى برشلونة، ثم سدد كرة أرضية أنقذها حارس برشلونة الألماني مارك اندري تير شتيغن.

الدقيقة 11- الظهور الأول لبرشلونة في اللقاء، ليونيل ميسي سيطر على الكرة في وسط الملعب وأطلق تسديدة صاروخية صوب المرمى إلا أن حارس سوسييداد أليكس روميرو تصدى للكرة بثبات.

الدقيقة الأولى- حكم اللقاء خوسيه لويس مونويرا أطلق صافرته معلناً بداية المباراة الهامة لبرشلونة التي يسعى من خلالها لتحقيق انتصاره التاسع عشر في المسابقة واقتناص المركز الثاني من ريال مدريد.

بمشاركته في لقاء الأحد أمام سوسييداد أصبح ليونيل ميسي اللاعب الأكثر تمثيلاً لبرشلونة برصيد 768 مباراة في جميع المسابقات الرسمية، متخطيا تشافي هيرنانديز.

تشكيلة برشلونة

تشكيلة ريال سوسييداد