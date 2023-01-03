برشلونة يفتح أبواب "كامب نو" أمام جماهيره من قبل beIN SPORTS January 3, 2023 10:32 2:25 دقيقة فتح نادي برشلونة الأبوابَ أمام جماهيرهِ لزيارة ملعب كامب نو، قبل خوضِ منافساتِ شهرٍ قد يُحَدِدُ مصيرَ الفريقِ الكتالوني، في أكثرَ من بطولة. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة كامب نو -آخر الفيديوهات 3:00 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 17 0:23 دقيقة سامبدوريا يعلن ضم لامرز مهاجم إمبولي 1:01 دقيقة آرسنال يسعى للتعاقد مع لاعب مونبلييه إيلي واهي 0:22 دقيقة ليون يعلن إعارة لاعبه دا سيلفا لفوليندام الهولندي 2:21 دقيقة لاوتارو يعود إلى إنتر عقب تتويجه بلقب كأس العالم 0:51 دقيقة لاعبو ريال مدريد يقدمون الهدايا للجماهير 1:09 دقيقة أنشيلوتي ينتقد تعرض فينيسيوس لمضايقات عنصرية 2:25 دقيقة برشلونة يفتح أبواب "كامب نو" أمام جماهيره 2:53 دقيقة مانشستر يونايتد يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية 2:52 دقيقة آرسنال يواجه اختباراً صعباً أمام نيوكاسل