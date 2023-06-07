برشلونة يفتتح متحفه الجديد من قبل beIN SPORTS June 7, 2023 11:13 2:23 دقيقة افتتح برشلونة متحفه الجديد والذي سيكون مؤقتا في انتظار الانتهاء من أعمال التجديد التي يخضع لها المعقل التاريخي للبلوغرانا "الكامب نو". تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 1:13 دقيقة موسم إيجابي للمغربي نايف أكرد 1:47 دقيقة الاتحاد البرازيلي مصرّ على التعاقد مع أنشيلوتي 1:38 دقيقة مقابلة مع رئيس متحف الأساطير في مدريد 2:11 دقيقة حضور عربي لافت في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 1:46 دقيقة دي بروين: "إنتر لن يكون خصماً سهلاً" 1:16 دقيقة رايس يؤكد استعداد وست هام للفوز بلقب دوري المؤتمر 0:40 دقيقة أمرابط يتوقع مباراة صعبة أمام وست هام 2:23 دقيقة برشلونة يفتتح متحفه الجديد 3:33 دقيقة الأنظار شاخصة نحو المشهد الختامي في براغ 2:43 دقيقة إيتاليانو ومويس يتبادلان الإشادة