وسجّل لبرشلونة الهولندي فرينكي دي يونغ (48) ومواطنه ممفيس ديباي (88) والبرازيلي فيليبي كوتينيو (90+4 من ركلة جزاء) في حين وقّع النيجيري صامويل شوكويزي هدف فياريال الوحيد (76).

وبقي برشلونة سابعا برصيد 23 نقطة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد المتصدر الذي يلتقي إشبيلية الأحد.

والفوز هو الثاني لبرشلونة محليا منذ أن استلم مدربه الجديد وأسطورته تشافي تدريبه بعد الانتصار الأول على إسبانيول بهدف نظيف.

في المقابل، تجمّد رصيد فياريال عند 16 نقطة في المرتبة الثانية عشرة.

تفاصيل المواجهة

نهاية المباراة: فياريال (1-3) برشلونة

الدقيقة 90+4: البرازيلي فيليبي كوتينيو يبصم على ثالث أهداف البلاوغرانا من ركلة جزاء (3-1).

الدقيقة 88: ديباي يوقّع الهدف الثاني لمصلحة برشلونة من مجهود فردي رائع (2-1).

الدقيقة 84: دنجوما يواصل مسلسل إهدار الفرص.

الدقيقة 82: تريغيروس يفشل في تسجيل هدف التقدّم.

البرازيلي فيليبي كوتينيو يحلّ بدلاً من نيكو غونزاليز (80).

انطلاقة جديدة للمواجهة !

الدقيقة 76: النيجيري صامويل شوكويزي يدرك التعادل لفياريال (1-1) بلمسة رائعة داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 74: مانويل تريغيروس كاد يسجّل هدف التعادل لكن تسديدته مرّت فوق مرمى تير شتيغن.

أوسكار مينغويزا يعوّض جوردي ألبا المصاب (71).

الفرنسي أوصمان ديمبيلي يعزّز صفوف الفريق الكاتالوني كبديل للمغربي عبد الصمد الزلزولي (66).

تغييران في صفوف فياريال بدخول النيجيري صامويل شوكويزي والإكوادوري بيرفيس إيستوبينان بدلاً من ييريمي بينو وألفونسو بيدرازا (65).

الدقيقة 63: الهولندي دنجوما من جديد يعجز عن مغالطة حارس مرمى برشلونة.

الدقيقة 60: محاولة من دنجوما بجانب مرمى تير شتيغن.

برشلونة أفضل من منافسه في بداية الفترة الثانية.

الدقيقة 55: ديباي يحاول من خارج منطقة الجزاء إلاّ أنّ حارس مرمى فياريال الأرجنتيني جيرونيمو رولي يستأسد.

الدقيقة 48: الهولندي فرينكي دي يونغ يسجّل هدفاً لكن الحكم سيزار سوتو يلغيه في مناسبة أولى بداعي التسلّل على ممفيس ديباي المشارك في العملية ثمّ يحتسبه في الأخير بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو "VAR". برشلونة يتقدّم على فياريال (1-0).

بداية حذرة من الطرفين في الشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني: فياريال (0-0) برشلونة

نهاية الشوط الأول: فياريال (0-0) برشلونة

الدقيقة 43: ألفونسو بيدرازا يسدّد بقوّة خارج مرمى البلاوغرانا.

الدقيقة 39: دنجوما من جديد يفشل في مغالطة تير شتيغن رغم موقعه المناسب للتسجيل.

مالت الكفّة لمصلحة أصحاب الأرض الذين باتوا يسيطرون على وسط الميدان.

الدقيقة 33: رأسية باو توريس الخطيرة تخطىء مرمى برشلونة.

الدقيقة 30: دنجوما يمرّ بجانب افتتاح النتيجة لمصلحة فياريال بتسديدة أرضية قوية.

الدقيقة 27: ييريمي بينو يحاول مغالطة حارس مرمى برشلونة، الألماني مارك-أندريه تير شتيغن، من ضربة رأسية لكن كرته علت مرمى الضيوف.

فياريال عاجز عن فرض إيقاعه على ضيفه إلى حدود الدقيقة 25.

الدقيقة 19: ديباي يواصل إهدار الفرص ! انفرد الهولندي بحارس مرمى فياريال لكن اللمسة الأخيرة غابت عنه فسدّد خارج الشباك.

برشلونة مع تشافي أكثر حركية إذ يصل الفريق الكاتالوني بسهولة لمرمى المنافس لكن الإشكال الوحيد هو تجسيم الفرص.

بداية "نارية" من الفريقين خصوصاً من جانب البلاوغرانا.

الدقيقة 9: غافي يهدر فرصة أخرى لبرشلونة من انفراد مع الحارس رولي.

الدقيقة 8: فرصة ذهبية للهولندي ممفيس ديباي الذي سدّد خارج مرمى فياريال بغرابة.

الدقيقة 5: خطأ من إيريك غارسيا كاد يكلّف برشلونة هدفاً مبكراً لو لا تسرعّ الهولندي أرنوت دنجوما وتدخّل جيرار بيكيه.

الدقيقة 4: حارس مرمى فياريال الأرجنتيني جيرونيمو رولي يتألق أمام رأسية المغربي عبد الصمد الزلزولي الرائعة.

أول مباراة للاعب الوسط المغربي عبد الصمد الزلزولي كأساسي مع برشلونة في جميع المسابقات

فترة جسّ نبض بين الفريقين

صافرة البداية

ملعب "لا سيراميكا" مسرحاً لقمّة فريق "الغواصات الصفراء" وضيفه الكاتالوني

الحكم الإسباني سيزار سوتو حكماً لموقعة فياريال وبرشلونة.

تشكيلة فياريال

Here is our starting 1️⃣1️⃣ for the big game tonight!#VillarrealBarça pic.twitter.com/5Vwq2YJd1P — Villarreal CF English (@VillarrealCFen) November 27, 2021

تشكيلة برشلونة