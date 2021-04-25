عاد برشلونة بفوز ثمين جداً من أرض مضيفه فياريال (2-1) ليواصل الضغط على أتلتيكو المتصدر وغريمه ريال مدريد وذلك في الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبات رصيد برشلونة الذي لعب مباراة أقل من ريال مدريد، 71 نقطة في المركز الثالث خلف الفريق الملكي (71 نقطة) الثاني الذي يتفوق عليه بفارق المواجهات المباشرة، في حين يتصدر أتلتيكو الذي يواجه أتلتيك بيلباو مساء اليوم، الترتيب برصيد 73 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد فياريال عند 49 نقطة في المركز السابع.

سجل لبرشلونة الفرنسي أنطوان غريزمان (27 و35) ولفياريال النيجيري صامويل تشوكويزي (26).

أحداث المباراة:

د 90 + 5 - نهاية المباراة بفوز ثمين لبرشلونة على فياريال 2-1.

د 89 - خروج تشوكويزي ودخول بينو مكانه، وغاسبار يحل بدلاً من ألبيول في صفوف فياريال.

د 84 - دي يونغ يهدر فرصة إضافة الهدف الثالث!!! موريبا على الناحية اليسرى يمرر كرة جميلة بالعمق إلى الهولندي الذي يتوغل في الوسط ويحاول خداع حارس فياريال المتقدم بكرة ساقطة إلا أنها تنحرف عن المرمى وسط ذهول مواطنه المدرب رونالد كومان!

د 80 - صاحب الهدفين غريزمان يترك مكانه لمواطنه عثمان ديمبيلي.

د 76 - إيمري يدفع بمويزس غوميز مكان كابويي.

د 77 - فرصة كبيرة لفياريال! تشوكويزي يرواغ مدافعي برشلونة على الناحية اليمنى ويعكس الكرة إلى منطقة الجزاء حيث جيرارد مورينو الذي يسدد بقوة لكن الكرة تمر بجانب القائم الأيسر للحارس تير شتيغن!!

د 65 - الحكم يطرد مانو تريغيروس بعد تدخل قوي جدا على ليونيل ميسي!! الأرجنتيني يعاني على الأرض قبل أن ينهض لمتابعة المباراة.

د 64 - كومان يدفع بموريبا مكان بيدري.

د 63 - تير شتيغن يتصدى بساقه لتسديدة قوية من الفرنسي اتيان كابويه!!!! كاد فياريال أن يعادل النتيجة!!!

د 60 - مدرب فياريال يدفع بباكو ألكاسير مكان فرانسيس كوكلين وببرفيس ايستوبينان مكان البيرتو مورينو.

د 60 - الفرص غائبة من الجانبين بعد مرور ربع ساعة على انطلاق الشوط الثاني.

د 46 - بداية الشوط الثاني. رونالد كومان مدرب برشلونة يدفع بسيرجي روبيرتو مكان سيرجينو ديست.

د - 45 نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة 2-1. برشلونة تمكن من قلب الطاولة على رجال المدرب أوناي إيمري، فبعد أن افتتح تشوكويزي التسجيل بعكس مجريات اللعب، عادل غريزمان سريعاً بهدف جميل قبل أن يستغل هدية خوان فويث ويضيف هدفه الشخصي الثاني مانحاً التقدم لفريقه.

د 44 - غريزمان يتقدم على الناحية اليسرى وسط ضغط المدافعين ويصوّب!!! لكن الحارس أسينخو يتصدى بجدارة حارماً الفرنسي من "هاتريك" في الشوط الأول!!!!

د 35 - هدف لبرشلونة!!! غريزمان يضيف الهدف الثاني! هدية من المدافع الأرجنتيني خوان فويث إلى برشلونة. فويث حاول إرجاع الكرة إلى حارسه، إلا أن الفرنسي كان له بالمرصاد فخطف الكرة وأسكنها الشباك!!!

د 28 - برشلونة يرد!!! هدف لغريزمان!!!! المدافع اوسكار مينغويزا يمرر بالعمق للفرنسي والأخير يسبق المدافع ألبيول ويخدع الحارس أسينخو بكرة ساقطة جميلة بقدمه اليسرى معادلاً النتيجة بعد دقيقة واحدة فقط!!

د 27 - فياريال يفتتح التسجيل!!!!! النيجيري صامويل تشوكويزي يتلقى تمريرة من باو توريس ويتوغل داخل منطقة الجزاء يتخطى الفرنسى لانغليه ويراوغ حارس برشلونة تير شتغين قبل أن يسدد الكرة زاحفة إلى داخل شباك برشلونة!!

د 18 - ميسي يتوغل على الجهة اليسرى أيضاً ويسدد على المرمى!! لكن الكرة ترتد من القائم الأيمن قبل أن يلتقطها الحارس!!

د 16 - حارس فياريال يتصدى ببراعة كبيرة!!!! ليونيل ميسي على الناحية اليسرى يعكس كرة متقنة إلى دي يونغ على اليمنى والهولندي يسدد من مسافة قريبة جداً لكن الحارس اسينخو يتعملق في إبعاد الكرة على خط المرمى حارماً برشلونة من هدف محقق!!! فرصة كبيرة جداً للنادي الكتالوني!

د 6 - أولى الفرص الخطيرة في المباراة لبرشلونة! كرة إلى داخل منطقة فياريال يلعبها فرانكي دي يونغ بذكاء إلى الخلف حيث الفرنسي أنطوان غريزمان الذي يصوبها بقوة على المرمى لكنها تتحول إلى ركنية اثر ارتطامها بأحد المدافعين!

د 1 - الحكم كارلوس ديل سير يطلق صافرة انطلاق المباراة من "استاديو دي لا سيراميكا".

تشكيلة فياريال

Here's how the Yellows will line up for #VillarrealBarça! 💪 pic.twitter.com/AlPJNFti8j — Villarreal CF English (@Eng_Villarreal) April 25, 2021

تشكيلة برشلونة