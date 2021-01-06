عاد برشلونة بفوز ثمين من ملعب مستضيفه أتلتيك بلباو بنتيجة 3-2 الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية في الدوري الإسباني لكرة القدم وارتقى للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، فيما توقف رصيد بلباو عند 21 نقطة في المركز التاسع.

تقدم بلباو في الدقيقة الثالثة عن طريق إينياكي ويليامز، لكن سرعان ما استعاد فريق المدرب الهولندي رونالد كومان زمام الأمور، وتمكن من إدراك التعادل عن طريق الصاعد بيدري (14).

وفي الدقيقة 38، نجح ميسي في تسجيل هدف التقدم للـ"بلاوغرانا" بعد تمريرة خلفية متقنة من بيدري.

وفي الشوط الثاني، أحكم برشلونة سيطرته علي مجريات اللعب بفضل تألق الثنائي بيدري-ميسي، خصوصاً مع ظهور عودة الروح إلى الأرجنتيني الذي لم يكن في مستواه مؤخرا.

ونجح ميسي في تسجيل الهدف الثالث لفريقه، بفضل تمريرة حاسمة من الفرنسي أنطوان غريزمان (62).

ورغم تراجع أداء بلباو، نجح الفريق في العودة إلى أجواء المباراة، وتمكن إيكر مونيان من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.