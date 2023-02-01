وسجل هدف البرسا الأول البرازيلي رافينيا بعد أن تابع كرة على أبواب المرمى مررها له بإتقان فالدي 65.

وأضاف الهداف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الثاني للفريق الكتالوني، بعدما تسلم الكرة من رأس المدافع الأوروغوياني آراوخو 80.

وفي الدقيقة 85 أهدى المدافع الفرنسي جول كوندي هدف تقليص الفارق لأصحاب الديار بالخطأ في مرمى فريقه البرسا.

وصار رصيد فريق المدرب تشافي هيرنانديز 50 نقطة في صدارة الترتيب 8 نقاط على ريال مدريد الذي يواجه فالنسيا في مؤجلة من المرحلة ذاتها.

أما بيتيس فتوقف رصيده عند النقطة 31 في المركز السادس.